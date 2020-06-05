‘Yeni normal’i nasıl yaşamalıyız?

Yeni normalde kişisel önlemler son derece önemli… Bu süreçte olmazsa olmazımız yine; usulüne uygun maske takmak; güvenli fiziksel mesafe olan en az 1.5 metrelik uzaklığa dikkat etmek ve yabancı yüzeylere temas sonrası elleri sürekli yıkamak olmalı.

İşte toplu taşıma araçları, restoranlar, kafeler, AVM'ler ve ofislerde harfiyen uyulması gereken noktalar…

Öncelikle kapalı, dar ve havasız mekânlardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Sosyal mekânların; şikâyeti olsun olmasın tamamen sağlıklı gibi görünen her insanın virüs bulaştırmak bakımından belirli riskler barındırdığı akıldan çıkarılmamalıdır

EVE DÖNÜŞ

Dışarıdan eve gelir gelmez eller, telefon ve anahtarlık gibi nesneler dezenfekte edilmelidir. Ayakkabılar ile eve girilmemeli, giysiler hemen değiştirilmeli ve havalandırılmalıdır. Mümkünse duş alınmalıdır.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Toplu taşıma araçlarında daha önce konulan yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşınması kuralı maalesef kaldırıldı. Bu tür kapalı ve çok sayıda insanın bulunduğu yerler hastalığın bulaşmasının en kolay olduğu alanlardır. Sosyal mesafenin korunmadığı, herkesin usulüne uygun maske takmadığı ve yüzeylere birçok kişinin direkt temas ettiği toplu taşıma araçlarından mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Toplu taşıma araçlarına binerken ve indikten sonra elleri dezenfekte etmek, mutlaka maske takmak gerekir.

RESTORAN VE KAFELER

Güvenli-fiziksel mesafe kuralının uygulandığı; açık, havalandırması yeterli, personelin maske taktığı, ortak kullanım alanlarının

ve yüzeylerinin sürekli dezenfekte edildiği bu tür yerlere gidilebilir. Bu mekânlarda kişi sayısı az olmalı ve çapraz oturma düzeni

sağlanmalıdır.

Masalarda el dezenfektanı bulunmalı; çatal, bıçak, kaşık, bardak, ekmek, tuzluk ve baharatlık gibi şeyler kapalı ve mümkünse

tek kullanımlık olmalıdır. Tüm gıdalar kapalı dolaplarda muhafaza edilmeli veya üzerleri kapalı saklanmalıdır.

OFİSLER

10 metrekareye en fazla 2 kişi düşecek şekilde kişi ayarlaması yapılmalıdır. Çalışırken mutlaka maske takılmalı, hijyen kurallara uyulmalı, ofisler sürekli havalandırılmalı, ortak kullanılan asansör düğmesi, kapı kolları, bilgisayar ve telefon gibi cihazlar, masa ve sandalyeler sürekli dezenfekte edilmelidir.

Tuvalet temizliğine dikkat edilmeli, lavabolarda temassız bataryalar, sabunluklar ve kâğıt olmalıdır. Eller saat başı yıkanmalı;

defter-kalem; kahve-çay, su bardağı gibi şeyler kişiselleştirilmelidir.