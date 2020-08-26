Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, sadece çocukluk çağının hastalığı değildir. Çocukluk çağlarında tanı konmuş yetişkinlerde de saptanabilmektedir. Bu oran yüze 4 olarak bildirilmesine rağmen birçok yetişkine de hiçbir zaman teşhis konmamıştır. Peki, yetişkinlerde dikkat eksikliği nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE HAKKINDA

Dikkat eksikliği, dikkati bir iş üzerine toparlayamama, konsantre olamama veya dikkati sürdürememe durumudur. Hiperaktivite ise, aşırı hareketlilik, çabuk sıkılma ve düşünmeden karar alma gibi istenmeyen durumlara sebep olan rahatsızlıktır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında başlayan, etkisi tüm yaşam boyu sürebilen bir nöropsikiyatrik bozukluktur.

YETİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Çocukluk çağı dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromunun belirtileriyle, erişkin çağda karşılaşılan belirtiler farklıdır.

Yetişkinlerde görülen belirtiler aşağıdaki gibidir:

– Karşınızdaki konuşurken uzun süre dinlemekte zorlanmak, detaylara inilmesinden hoşlanmamak

– Karşınızdaki konuşurken bir anda hayal kurmaya başlamak, konuşmadan tamamen kopmak

– İki işle aynı anda ilgilenemeyip iyi yaptığınız bir işe de normalinden fazla odaklanarak dış dünyaya tamamen kapanmak

– Sabahları işe geç kalmak, işleri sürekli ertelemek, işleri bir türlü sıraya koyamamak

– Cüzdanı ofiste veya arabada unutmak, cep telefonunu masada unutmak gibi sık kullanılan eşyaları kaybetmek veya yanınıza almayı unutmak

– Düşünmeden konuşup, fevri davranıp sonrasında pişman olmak

– Bir anda parlama, öfke kontrolünde zorluk çekme

DİKKAT EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ

İlaçlar

Uzman psikiyatristler tarafından çeşitli antidepresanlar veya uyarıcılar reçete edilebilir. Dikkat eksikliği ilaçları, ileri düzey dikkat problemi olanlar için önerilmektedir. Reçete edilen ilaçlar ilk etapta iyi sonuçlar vermeyebilir. Bu yüzden doktorunuz birkaç farklı ilaç ile deneme yanılma yöntemine gidebilir.

Terapi

Uzman psikologlar yardımıyla bilişsel-davranışçı terapi uygulanabilir. Dikkat eksikliği problemi olan hastada çeşitli farkındalıklar yaratılabilir ve çeşitli görev listeleri ile alışkanlıkları yönetilebilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri

İlaç kullanmak istemeyen ya da ilaç kullanımını gerektirecek düzeyde şikayetleri olmayanlar ve bu sorunu kendi başına çözmek isteyen kişilerin en iyi tercihi yaşam tarzı değişiklikleri ve alışkanlıklarında değişikliğe gitmek olacaktır. Örneğin şeker kullanımını azaltmak ve havuç suyu içmek dikkat eksikliğine iyi gelir. Spor faaliyetleriyle ilgilenmek ve beyin egzersizleri yapmak dikkat eksikliğine iyi gelir.

Sosyal Destek

Hastanın dikkat eksikliği veya hiperaktivite bozukluğu yaşadığı ve ona nasıl davranılması gerektiği konusunda en yakınında bulunan (aile bireyleri ve iş arkadaşları) kişilere bilgi verilebilir. Aynı hastalığı taşıyan diğer kişiler ile bir araya gelmesi sağlanabilir. Dikkat eksikliği olan bireyler kendilerince bulduğu yöntemleri tartışıp geliştirebilir; hiperaktif belirtileri olanlar da nasıl başa çıktığını tartışıp geliştirebilir.

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