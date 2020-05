Virüsler, bakteriyel enfeksiyonlar, güneş çarpması, romatoid artrit gibi bazı iltihaplanmalar, kanser, antibiyotikler ya da bazı ilaçlar, difteri, tetanos gibi bazı aşılar, lupus, inflamatuar bağırsak hastalığı, kan pıhtısı, uyuşturucu kullanımı, çocuklarda diş çıkarma ve gıda zehirlenmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan yüksek ateş kaçtır? Yüksek ateş nasıl geçer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

ATEŞ NEDİR?

Ateş, vücudun hem küçük hem de ciddi enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı normal ve sağlıklı reaksiyonudur. Vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olur. Ateş bir semptomdur, bir hastalık değildir. Çoğu insanda ortalama vücut sıcaklığı yaklaşık 37 ° C’dir. Çocuklarda ise vücut ısısı, yetişkinlerden biraz daha yüksektir.

YÜKSEK ATEŞ KAÇTIR?

Yetişkinler için yüksek ateş değerleri:

– Rektal ya da kulaktan ölçüm: 38 C ve üzeri

– Ağızdan ölçüm: 37,8 C ve üzeri

– Koltuk altından ölçüm: 37,2 C ve üzeri

Çocuklar için yüksek ateş değerleri:

– Rektal ya da kulaktan ölçüm: 38,1 C ve üzeri

– Ağızdan ölçüm: 37,6 C ve üzeri

– Koltuk altından ölçüm: 37,4 C ve üzeri

YÜKSEK ATEŞ NASIL GEÇER?

Hafif yüksek ateş için doktorunuz ilaç önermeyebilir. Ateşin hafif yükselmesi mikropları öldürerek hastalığın iyileşmesini de sağlayacaktır.

Yüksek ateş durumunda tedavi yöntemleri şunlardır:

İlaç tedavisi

Reçetesiz ilaçlar: Yüksek ve orta şiddetli ateş durumunda doktorunuz Tylenol, Advil, Aspirin gibi ateş düşürücü reçetesiz satılan ilaçları önerebilir. Bu ilaçlar kullanma talimatlarına ve doktorun tavsiyesine uygun olarak kullanılmalıdır ve doz aşımından kaçınılmalıdır. Bu ilaçlarda doz aşımı ve uzun süreli kullanım karaciğer ve böbrek hasarına sebep olabilir, hatta hayati tehlikeye yol açabilir. Çocuklara aspirin verilmemelidir.

Reçeteli ilaçlar: Ateşe yol açan alttaki sebeplere bağlı olarak doktorunuz bazı ilaçlar reçete edebilir. Örneğin eğer ateşe yol açan bakteriyel enfeksiyon ise doktorunuz antibiyotik reçete edecektir. Ateşin sebebi virüs ise antibiyotik verilmez zira virüslerin tedavisi yoktur. Ancak bu durumlarda ateş düşürmeye yarayan semptom giderici ilaçlar reçete edilebilir ve hastaya bol sıvı tüketip istirahat etmesi önerilir.

Çocuklarda ateş tedavisi

Özellikle 28 günlükten küçük bebeklerde hastaneye yatırılma ve tahlillerle yatarak tedavi gerekebilir. Bu kadar küçük bebeklerde ateş ciddi bir enfeksiyondan kaynaklı olabilir ve damar yolu ile ilaç verilmesi gerekebilir. Bebeklerde ateş durumunda hastaneye başvurulmalıdır.

Evde tedavi yöntemleri

Ateş vücutta sıvı kaybına ve dehidrasyona yol açar, bu yüzden bolca su, meyve suyu ve çorba tüketilmelidir. 1 yaşından küçük çocuklar için dehidrasyon durumunda kullanmak için elektrolit ve sudan oluşan solüsyonlar kullanılabilir. Hasta bolca istirahat etmelidir, yoğun fiziksel aktivite ateşi daha da artırabilir bu da riskli durumlara yol açar. Ayrıca hastayı serin tutmak gerekir. Bu nedenli kalın kıyafetler giyilmemeli, oda ısısı fazla yüksek olmamalı ve yalnızca tek bir yorgan ya da battaniye kullanılmalıdır.

İLGİLİ HABER Yüksek ateş kaç derecedir? Corona virüsü ateş yapar mı?