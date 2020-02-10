788 kuruma milyarlarca lira teşvik!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Aralık ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 19.09 milyar TL, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 986 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 27,103 kişilik istihdam öngörülüyor.

MİLYARLARCA LİRALIK TEŞVİK

Listeye göre, Kalyon Güneş Enerjisi Üretim AŞ’ye, Konya merkezli 4.46 milyar TL yatırım bedelli ve 1,000 MW GES enerji üretim kapasiteli yatırım için, Anatolia Porselen Seramik AŞ’ye, İzmir’de 1.14 milyar lira bedelli ve 279,577 ton/yıl kapasiteli seramik karo üretim yatırımı için teşvik belgesi verildi.

Liste kapsamında ayrıca, Tectone Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ’ye Mersin’de 350 milyon TL yatırım bedelli, 500,000 adet/yıl ev tipi çamaşır ve kurutma makinesi, 1 milyon adet/yıl buzdolabı ve dondurucu üretim kapasiteli yatırım için teşvik belgesi aldı. Aynı gazetede yayımlanan Aralık 2019 ayında tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre bu ayda tamamlama vizesi alan 277 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 3.8 milyar TL, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 562 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu kapsamda istihdam sayısı ise 12,007 olarak belirlendi. Kasım 2019’da ise 616 kuruluşa 13.8 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verilmişti. (REUTERS)