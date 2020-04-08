Araç plakasına ceza sorgulama ve ödeme işlemi nasıl yapılır?

Araç sahipleri için, araçları hakkında çeşitli sorgulamaları ve belgeleri online olarak temin edip gerekli işlemleri yapabilmeleri hayatı kolaylaştıran yollardan biridir. Bu işlemlerden en çok arananlardan biri de araç plakasına ceza sorgulama ve ödemedir. Aracınıza ait trafik cezası olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız detaylarını adım adım verdiğimiz haberimize bakabilirsiniz. İster Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinden isterseniz de e-devlet Kapısı'ndan kolaylıkla yapabileceğiniz trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri için detaylar…

ARAÇ PLAKASINA CEZA SORGULAMA VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

Aracınızın trafik cezası olup olmadığını öğrenmenin iki yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesi üzerinden yapılır.

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan sorgulamanın adım adım işlemleri…

* Öncelikle bu adrese girin. Üst tarafta bulunan ‘İşlemler' sekmesine tıklayın.

* Buradan ‘Trafik Sorguları' bölümünden ‘Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama' kısmına tıklayın.

* Çıkan sayfada doldurulması istenilen alanları doldurun.

* Doldurulması istenen alanlar ‘isim, soy isim, TC Kimlik numarası ve doğum yılıdır.'

* Bilgileri doldurup sorgula dedikten sonra çıkan seçeneklerden biri ile sorgulama yapabilirsiniz.

* Çıkan seçenekler ‘Araç plakasına yazılan ceza sorgulama', ‘Sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama', Tüzel kişi ceza sorgulama', Otoparka çekilen araç sorgulama'dır.

* Araç plakasına yazılan trafik ceza sorgulamayı seçtiğinizde ise istenilen bilgiler ‘Plaka no' ve ‘Tescil Belge Seri ve No'dur.

* Bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde sorgulama yapabilmektesiniz.

* Aracınıza ait trafik cezasını sorgulamak için kullanabileceğiniz ikinci yöntem ise e-devlet Kapısı'dır

Bunun için takip etmeniz gereken adımlar aşağıdaki gibidir;

* Öncelikle bu adresten giriş yapın.

* Linke tıkladıktan sonra e-devlet girişiniz yok ise sisiz kimlik doğrulama sayfasına yönlendirecek.

* Kimliğimi doğrula seçeneğine tıklayın.

* Kimlik doğrulaması için gerekli olan bilgiler TC. kimlik numarası ve e-devlet şifresidir

* Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

* Ardından otomatik olarak Trafik cezası sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

* Eğer son bir yıl içinde araç plakanıza yazılan bir trafik cezanız bulunuyorsa bu sayfadan görebilirsiniz.

*Ödeme yapmak için ise bu linke tıklayarak çıkan sayfadaki ‘Uygulamaya git butonuna basın'

* Ardından sizi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşıt borcu sorgulama sayfasına yönlendirecek ve eğer varsa taşıt borcunu gösterecek. Ardından ödeme işlemlerini takip edebilirsiniz.