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Bireysel emeklilik nedir?

Bireysel emeklilik, aktif çalışma yaşamları süresince yapılan tasarrufları uzun vadeli yatırıma dönüştürülerek emeklilik döneminde gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. 10 yıl boyunca bireysel emeklilikte kaldığınız takdirde 56 yaşında erken emekli olabiliyorsunuz.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:57, 27/10/2020
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Bireysel emeklilik nedir?

Çalışanların aylık olarak, gelirlerinin bir kısmını düzenli olarak bankaya yatırarak emeklikte ek gelir kazanmasını sağlayan bireysel emeklilik sisteminde belli süre kalanlar devlet desteğinden de faydalanabilmektedir.

BİREYSEL EMEKLİLİK NEDİR?

Çalışanların aylık olarak, gelirlerinin bir kısmını düzenli olarak bankaya yatırarak emekli olmasına Bireysel Emeklilik (BES) denir. Sistemde belli süre kalanlar devlet desteğinden de faydalanabilmektedir.

BES’TE EMEKLİLİK HAKKI NASIL KAZANILIR?

Otomatik katılımda en az 10 yıl kalan ve 56 yaşını tamamlayan çalışan emekliliğe hak kazanır.

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