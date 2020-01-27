Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cep telefonu sigortası neleri kapsıyor? Telefon kaskosunun kurtarıcı olduğu durumlar…

Telefonlardaki garanti kapsamı, bazı hasarları kapsamıyor. Özellikle hasar, garanti kapsamı dışında kullanıcı hatasından dolayı ise teknik servis telefonu garanti kapsamı dışında sayarak işlem yapmıyor veya ekstra ücret ödemek gerekiyor. Cep telefonu sigortası ise kullanıcı hatası olarak görülen birçok farklı soruna karşı garanti veriyor.

10:27 -
Haberler Sigorta
Cep telefonu sigortası neleri kapsıyor? Telefon kaskosunun kurtarıcı olduğu durumlar…

Akıllı telefonların hayattaki önemi arttıkça sorunlarla karşılaşma olasılığı artıyor. Çarpma, düşme veya dış etkenler nedeniyle kırılan, zarar gören cihazlarda da koruma sağlayan telefon sigortaları bu noktada kurtarıcı olabiliyor. Özellikle telefon ekranının kırılması gibi durumlarda destek veren telefon kaskoları, kullanıcı hatası olarak geçen hasarlarda da önemli masraflardan kurtarıyor.

TELEFON SİGORTALARI NELERİ KAPSIYOR?

Farklı poliçelere göre içerikler değişse de genel olarak telefon sigortaları aşağıdaki maddeleri kapsıyor,

Ekran kırılması
Yüksek voltaj
Hırsızlık
Sıvı Teması
Kaza sonucu hasarlanma
Deprem hariç yaşanan doğal afetler,
Yıldırım isabet etmesi, duman, is gibi etkenler

TELEFON SİGORTASI NEREDE YAPTIRILIR?

Akıllı telefonlarınıza sigorta ve kasko yaptırmak için farklı noktalarda imkanlar bulunuyor. Akıllı telefon sigortanızı aşağıdaki noktalardan yapabilirsiniz.

GSM operatör firmaları
İnternet üzerinde bulunan cep telefonu kasko firmaları
Telefonu satın aldığınız firma
Size en yakın sigorta şirketi
Teknolojik ürün satan firmalar

İLGİLİ HABERKaskosuz çıkmayın! Trafik sigortası ile kasko aynı şeyleri kapsamıyorKaskosuz çıkmayın! Trafik sigortası ile kasko aynı şeyleri kapsamıyor
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more