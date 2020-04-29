Emeklilik tarihini doğrudan etkiliyor!

Emekli olmak birçok vatandaşın hayalleri arasında. Yasalara, çalışma durumuna ve prim günlerine göre emeklilik tarihi değişebiliyor. Örnek soru ve cevapla ayrıntılar…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

25 Ocak 1977 doğumluyum. 1993'te staj sebebiyle sigorta girişim görünüyor. Askerliğimi Şubat 1997-Ağustos 1998 arası yaptım. 15 Temmuz 1999'da 657'ye tabi 4/c statüsünde işe başladım. 990 gün primim var. 13 Ocak 2007 tarihinde SSK'lı olarak işe girdim. 1765 gün primim bulunuyor. Ne zaman emekli olabilirim?

CEVAP: Askerlik sürenizin 8 ayını borçlanmanız halinde, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olursunuz. Borçlanmadan sonra 2905 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla, 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.