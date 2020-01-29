İşsiz kaldığınız anda geri sayım başlıyor!

İşsiz kalanlar için belirli bir süre güvence olan işsizlik maaşı alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlara sahip olan işsizler bu ücreti almaya hak kazanırlar. Ücretin yanında işsiz kalanlar maaş süresi boyunca sağlık hizmetinden de yararlanabilir. Peki ne kadar süre işsizlik maaşı alınır ve işsizlik maaşı sonrasında sağlık hizmeti nasıl devam eder?

İŞSİZ KALDIKTAN SONRA MAAŞ VE SAĞLIK HİZMETİ NE KADAR SÜRE ALINABİLİR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

– 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

– 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

– 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN SONRA SAĞLIKTAN FAYDALANILIR MI?

SORU: 1992 yılı Nisan ayından Bağ-Kur sigortalılığım var. 18 yıl Bağ-Kur'dan sonra 2010 Nisan ayından itibaren 2307 gün sigortalılığım var. Ayrıca 15 ay borçlanmadım. Şu an çalışmıyorum. 3 Şubat 1968 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? İşsizlik maaşından sonra sağlıktan nasıl faydalanırım?

CEVAP: 4/A (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 prim günü ve 53 yaş şartlarına tabisiniz, 53 yaşınızı dolduracağınız 3 Şubat 2021'de emekli olmaya hak kazanırsınız. Askerliğinizi Nisan 1992'den önce yaptıysanız, 12 ay askerlik borçlanması yaptığınızda emeklilik yaşınız 52'ye iner ve bir yıl erken emekli olursunuz. Evliyesinz ve eşiniz sigortalı olarak çalışıyorsa, çalışmadığınız sürede eşinizin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak eşiniz üzerinden sağlık yardımı alabilirsiniz. Aksi halde gelir testi sonucuna göre GSS primiz ödemek suretiyle sağlık yardımı alabilirsiniz.