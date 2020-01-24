İşsizlik maaşı 2020’de ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

İşsizlik maaşı işsiz kalan Açıklanan 2020 asgari ücret tutarlarıyla birlikte işsizlik maaşı da belli oldu. Maaş artışına bağlı olarak artan işsizlik maaşı kişinin son dört aylık maaşının brüt ücreti üzerinden % 40 olarak ödeniyor. Peki, 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE VERİLİYOR?

İşsizlik ödeneği alma koşullarını sağlana işçiler, iş akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

– 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün(6 ay)

– 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay)

– 1080 gün ve fazlası sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay) süreyle işsizlik ödeneği ödenmektedir. İşçiler, işsizlik ödeneği alırken kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı miktarı için, sigortalı çalışanın son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. 4 aylık brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40'ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır. Kaç gün ödenek alınacaksa o kadar günle çarpıldıktan sonra aylık olarak işçinin hesabına yatırılır. Yani çalışan ortalama ücretinin %40'ı kadar işsizlik maaşı alabilir.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Herhangi bir iş yerinde, bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalı çalışanlar, sandıklara bağlı sigortalılar, çalışma vizesiyle çalışan yabancılar işsizlik sigortasından yararlanabilir.

Tüm bunların yani sıra işsizlik maaşı alabilmek için aranan bazı şartlar mevcuttur. Bunların başında iş akdinin işveren tarafından tek taraflı olarak fesih edilmesi yani işten çıkarılması durumu gelmektedir.

Çalışanın iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması gerek ektedir.

İşsizlik sigortasına başvurmak için hizmet akdinizin fesih edilmesinden sonraki otuz gün içinde İŞKUR’a başvurmanız gerekmektedir.