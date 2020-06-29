Kısa çalışma ödemeleri ne zaman? 2020 kısa çalışma ödeneğinde yeni gelişme!

Dünyayı etkileyen salgın nedeniyle ekonomik olarak ülkemizde de kısa çalışma ödeneğine olan başvurularda atış yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalış ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaparak kısa çalışma ödeneğinde sürenin 1 ay uzatıldığını paylaştı. İşte kısa çalışma ödeme tarihleri ve detaylı bilgiler…

KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz’da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

“Haziran Ayına İlişkin Ödemeler 29 Haziran-3 Temmuz Tarihleri Arasında Yapılacak”

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 AY UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında kısa çalışma ödeneğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu; “Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.”