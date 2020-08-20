Quick Sigorta’nın sponsorluğunu yaptığı kürekçiler şampiyon oldu

30'a yakın kulüpten yaklaşık 400 sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda Galatasaray Yıldız Erkek Takımının şampiyonluğunun ardından Genç Erkek ve Genç Kız Kürek Takımları da şampiyon oldu. Galatasaray Yıldız Kız Takımımız ise ikincilik kupasını aldı.

GENÇ KIZ VE GENÇ ERKEK TAKIMLARI ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Genç Erkek Takımı, genç erkek tek çifte ikinci; genç erkek 2 tek dümencisiz birinci; genç erkek 4 tek dümencisiz ikinci; genç erkek 4 çifte birinci; genç erkek 2 çifte birinci; genç erkek 8 tek A ekibimiz birinci; B ekibimiz ise ikinci oldu. Genç Kız Takımımız, genç kızlar 2 tek dümencisiz birinci, genç kızlar 4 çifte birinci; genç kızlar 2 çifte ikinci ve genç kızlar 4 tek dümencisiz yarışında ikinci olma başarısı gösterdi. Yıldız Kız Takımımız ise yıldız kızlar tek çifte ikinci, yıldız kızlar 2 çifte ikinci ve yıldız kızlar 4 çifte yarışında ikinci oldu” denildi.