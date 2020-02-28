SGK alarmı! Emekli sayısı artıyor…

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tasarruf paketi hazırladığı ve bayramlarda verilen emekli ikramiyelerinin kaldırılması başta olmak üzere birçok kesintinin yapılacağı iddiası yalanlansa da kurumun mali yapısı alarm veriyor. SGK verileri, kurumun mali yapısının giderek sürdürülemez hale geldiğini gösteriyor. 2018'de 15.7 milyar TL olan SGK bütçe açığı, 2019'un ocak-kasım döneminde yüzde 163 artışla 41.5 milyar TL'ye yükseldi. 2019'un ocak-kasım döneminde kurumun giderleri yüzde 20.3 artışla 425.8 milyar TL'ye yükselirken, gelirlerdeki artış yüzde 13.9'da kaldı. Son 10 yılda, SGK'nın toplam bütçe açığı 213.5 milyar TL'ye ulaştı. 2010'da 55.2, 2017'de 128.2 milyar TL olan Hazine'nin SGK'ya yaptığı bütçe transferleri, 2019'da 185.4 milyar TL'ye ulaştı.

EMEKLİ SAYISI ARTIYOR

Son 10 yılda Hazine'nin SGK'ya yaptığı bütçe transferlerinin toplamı 966 milyar TL'ye ulaştı. Hazine'nin SGK'ya bütçe transferine; ek ödemeler, açık ve faturalı ödemelerle devlet katkısı ile işverenlere verilen teşvik de dahil ediliyor. Son iki yılda istihdam azalıp emekli sayısı ve sağlık harcamaları artarken, işsizliğin sıçraması, aktif/pasif oranının düşüklüğü, kayıt dışı istihdam oranın yüksekliği bütçe açığını giderek artırdı. Hakkı ALAKAVUK/KORKUSUZ

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