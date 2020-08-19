Trafik cezası sorgulama nasıl yapılır? EGM trafik cezası sorgulama nasıl yapılır?

Araç sahipleri plakalarına ve sürücü belgelerine yazılan trafik cezalarını EGM ve e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulayabiliyorlar. Şimdi, trafik cezası sorgulama ve EGM trafik cezası sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detayları…

TRAFİK CEZASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden trafik cezası sorgulama için; e-Devlet'e giriş yapılır. e-Devlet girişi; mobil imza, e-imza, e-Devlet şifresi, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı seçenekleri ile gerçekleştirilebilir. e-Devlet kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen giriş seçeneği, e-Devlet şifresidir. e-Devlet şifresi, PTT şubelerinden ücret karşılığında alınabilir. Sisteme girildikten sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. Bağlantıdan Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısı ile trafik ceza sorgulaması yapılabilir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) TRAFİK CEZASI SORGULAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) trafik sorgusu sayfası üzerinden plakadan trafik cezası sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. Bunun için, Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi ile trafik cezası sorgulaması için; egm.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. “Ceza ve Otopark sorgulama” bağlantısı açılarak ad, soyad ve T.C. kimlik numarası gibi istenen bilgiler yazılır. Yapılacak sorgulama sonucunda son bir yıla ait trafik cezaları görülebilir.

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

EGM üzerinden araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemleri de yapılabilir. Araç plakasına yazılan ceza sorgulama için açılan menüden araç plakasına yazılan ceza sorgulama bağlantısı seçilmeli ve bağlantı aracılığıyla kişilerin açılan sayfadaki bilgileri incelemesi gerekir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan var olan tüm cezalar incelenebilir.

Sürücü Belgesine Yazılan Ceza Sorgulama

Araç plakasına yazılan ceza sorgulama dışında sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama için de yine EGM kullanılabilmektedir. Sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama sayesinde kişilerin sürücü belgelerine yazılan cezanın olup olmadığı, var olan cezalar ile ilgili detaylara erişim sağlanabilir.

Otoparka Çekilen Araç Sorgulama

Sorgulama ekranlarında aynı zamanda otoparka çekilen araç sorgulama yapılabilmesi mümkündür. Bu konuda kişilerin araçlarının hangi otoparkta yer aldığını öğrenmesi ve bu işlemlere bağlı cezaların ne kadar olduğunu öğrenmesi sağlanmaktadır.