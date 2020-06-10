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Corona virüsü salgınına karşı sıra dışı maske!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle popüler hale gelen yüz maskelerindeki sıra dışı tasarımlara bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de oyun tasarımcısı ve bilgisayar programcısı olan Tyler Glaiel, iletişim kurmakta sorun yaşayan kişiler için sesle aktif olan LED ışıklı yeni bir maske tasarladı.

17:36 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Corona virüsü salgınına karşı sıra dışı maske!

İngiltere’de oyun tasarımcısı ve bilgisayar programcısı olan Tyler Glaiel'in tasarladığı yüz maskesinde bulunan LED ışıklar sesle aktif hale gelerek, maskeyi takan kişinin konuşma esnasında ağzını oynatmasıyla aktifleşiyor.

Ayrıca, maskede bulunan 16 LED ışık dizisi, maskeyi giyen kişinin diliyle ‘tıkırtı' sesi çıkarması durumunda ‘gülümseme' halini alıyor.

Tasarladığı sesle aktif olan LED ışıklı maskeyle ilgi olarak yerel medyaya konuşan Glaiel, “Birden aklıma böyle bir fikir geldi. Online olarak böyle bir maske olup olmadığına baktım, ancak olmadığını gördüm” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Glaiel, maskeyi satmayı planlamadığını ifade ederek, maskeye sahip olmak isteyen kişilerin bunu kendisinin yapması gerektiğini söyledi.

“GARANTİ VEREMİYORUM”

Glaiel son tasarımı üzerinde karar vermeden önce neredeyse bir ay farklı şekilde maskeyi tasarlamaya çalıştı.

Glaiel, çoğu donanım ve elektronik mağazasında bulunabilecek parçalarla tasarlanan maskenin yapılma sürecini bloğunda paylaştı.

Glaiel ayrıca, LED ışıkların sesle aktif olabilmesi için gereken bilgisayar programını da paylaştı.

Glaiel son olarak “Bu maskenin virüslere karşı etkili olduğu konusunda bir garanti vermiyorum. Daha fazla bilgi için lütfen bez maskesi kullanımı ile ilgili olarak Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) yönergelerine bakın” ifadelerine yer verdi. (DHA)

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