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FIFA 21 ne zaman çıkacak? Oyuncu özellikleri belli oldu!

FIFA serisinin yeni oyunları her sene sonbahar aylarında oyun tutkunlarıyla buluşuyor. Electronic Arts tarafından üretilen FIFA 21, açıklamalara göre 6 Ekim tarihinde çıkacak. Çıkış tarihine bir aydan kısa süre kala firma en yüksek reytinge sahip ilk 100 oyuncunun da ismini bir liste olarak oyunculara sundu.

16:53 -
Haberler Bilim - Teknoloji
FIFA 21 ne zaman çıkacak? Oyuncu özellikleri belli oldu!

FIFA 21’in çıkmasına kısa bir zaman kaldı FIFA 21 gelmeden önce Electronic Arts, reytinglerin belirlendiğini açıkladı. Messi 93 reytingle oyunun en iyi ismi olarak açıklandı. İkinci olan isim ise Cristiano Ronaldo oldu.

FIFA 21’DE EN İYİ 10 OYUNCU

Kevin de Bruyne (Man City – 91 reyting)
Neymar Jr (PSG – 91 reyting)
Jan Oblak (Atletico Madrid – 91 reyting)
Virgil Van Dijk (Liverpool – 90 reyting)
Kylian Mbappe (PSG – 90 reyting)
Mohamed Salah (Liverpool – 90 reyting)
Sadio Mane (Liverpool – 90 reyting)

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