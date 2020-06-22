Google Chrome’a alışkanlıkları değiştirecek eklenti geldi

Google’dan basit ama etkili bir eklenti geldi. Sayfanın belirli bir bölümünü paylaşmak istiyorsanız, alıcının sayfanın bu kısmını aratarak bulması gerekiyor. Google’ın yeni çözümü, sayfanın belirli bir bölümünü otomatik olarak vurgulayabiliyor.



SEÇTİĞİNİZ CÜMLEYİ İLETMEK KOLAYLAŞACAK

“Metin Parçasına Bağlantı Ver” eklentisi, Chrome Web Store’dan indirilebiliyor. Bağlantı oluşturmak için internet sayfasında birkaç sözcüğü seçip, sağ tıklayıp, “Copy link to select text” seçeneğine tıklayın. Özel bağlantı, panoya yapıştırılacak.