Her zamankinden çok daha büyük görünecek! Süper Ay tutulması ne zaman?

Ay’ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görüleceği Süper Ay için geri sayım başladı. Çok özel bir gökyüzü olayı olaylarından bir tanesi olan tutulma dünyadan çıplak gözle izlenebilecek. Peki, Süper Ay ne zaman görülecek? İşte yanıtı…

SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Süper Ay, 9 Mart'ta gözlemlenebilecek. Yılın diğer Süper Ayları ise 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta gözlenebilecek.,

SÜPER AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya’ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Ay tutulması da Dünya’nın Güneş ile Ay’ın arasına girip, Ay’ın üzerine gölgesinin düşmesiyle oluyor.Süper Ay tutulması da bu iki olayın aynı anda meydana gelmesiyle yaşanıyor.

Süper Ay tutulması sırasında, Dünya’nın arkasından gelen Güneş ışınlarının Ay’ı kızıla boyaması nedeniyle bu olaya ‘Kızıl Ay tutulması’ ya da ‘Kanlı Ay tutulması’ da deniyor.