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Instagram’a bir yeni özellik daha ekleniyor!

Instagram, yaptığı güncelleme çalışmalarıyla kullanıcı deneyimini iyileştirmek istiyor. Ortaya çıkan bir sızıntıya göre Instagram yeni özelliği ile kullanıcıların hiçbir şeyi kaçırmamasına yardımcı olacak. Instagram'da artık en Son Gönderiler pop-up olarak açılacak.

10:13 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Instagram’a bir yeni özellik daha ekleniyor!

Instagram’a yeni eklenecek bir özellik sızdırıldı. Sızıntıda ‘En Son Gönderiler‘ özelliğinin geldiği açıklandı ve nasıl çalışacağı anlatıldı. Ana ekran üzerinden bir pop-up olarak açılan özellik, ‘Gönderileri Gör' seçildiği takdirde kullanıcının görmediği tüm paylaşımları kronolojik olarak sıralıyor.

BİRKAÇ AY SONRA GELEBİLİR

İsabetli sızıntılarıyla bilinen Jane Manchun Wong, şimdiye kadar birçok platformdaki yeni özelliği Twitter üzerinden açıkladı. Wong'un ortaya çıkardığı özellikler birkaç ay sonra resmi olarak duyuruldu. Ortaya çıkan prototipin doğrulanması ve daha fazla detay alabilmek için Instagram'a ulaşan Yahoo Finance, şirketin bu konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındığını söyledi.

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