Köpekler coronalı hastaları tespit edebiliyor

Fransa Alfort Ulusal Veterinerlik Okulu’ndan araştırmacılar, daha önce başka şeyleri koklamak için eğitilmiş altı köpeği işe aldı ve Covid-19’u tespit etmek için onları yeniden eğitti. Dünya Sağlık Örgütü, köpek denemelerini onayladı ve kısmen finanse etti.

Toplam 177 kişiden ter örneği alındı bunlardan 95’i pozitif 82’si negatifti.

Çalışmalar, insanların koltuk altlarını koklayan köpeklerin corona virüsü yüzde 75 ila 100 oranında tespit ederek hayat kurtarmaya yardımcı olabileceğini gösterdi.

Çalışmanın arkasındaki ekip, bulgularının köpeklerin dünyanın çeşitli yerlerinde toplu test altyapısı olmadan kullanılabileceğini umuyor.

Araştırmanın yazarı Profesör Dominique Grandjean, köpeklerin çok sayıda insanı kısa sürede kontrol edebileceğini düşünerek çalışmaya başladıklarını söyleyerek, “Şu anda 20’ye yakın ülke ile bu konu üzerine çalışıyoruz. Hareket noktamız havaalanlarıydı. Sadece gelip koltuk altına sürülmüş pamuklu çubuğu köpeğe koklatıyorsunuz, o size evet veya hayır diyor” dedi.