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PUBG Mobile 1.0 güncellemesiyle gelen özellikler

PUBG Mobile'ın oyuna pek çok yenilik getiren 1.0 güncellemesi yayınlandı ve birbirinde farklı özellikler oyunculara sunuldu. Güncellemeyle birlikte en dikkat çeken gelişmeler ise Erangel 2.0 haritası ve anti-hile yazılımı oldu.

13:01 -
Haberler Bilim - Teknoloji
PUBG Mobile 1.0 güncellemesiyle gelen özellikler

Mobil oyun dünyasının öne çıkan oyunlarından olan PUBG Mobile tarihinin en büyük güncellemesini aldı. PUBG Mobile 1.0 güncellemesi; Android cihazlar için yaklaşık 1.8 GB, iOS için ise 2.17 GB boyutunda olacak. Güncelleme için sunucular kapatılmayacak.

GÜNCELLEME YAPANLAR ÖDÜLLER KAZANACAK

8-13 Eylül tarihleri arasında PUBG Mobile 1.0 güncellemesini yükleyenler çeşitli ödüller kazanabilecekler. Ödüller hakkında detaylı bir bilgi ise paylaşılmadı.

PUBG MOBİLE GÜNCELLEMESİYLE NELER GELDİ?

-Erangel 2.0
-Livik İyileştirmeleri
-Yeni silah: M1014
-Görsel efekt iyileştirmeleri
-Evo Alanı Yenilikleri
-Cadılar Bayramı Hastalık Modu (23 Ekim'den itibaren)
-Güvenlik ve Performans İyileştirmeleri
-Grafik İyileştirmeleri

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