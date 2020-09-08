PUBG Mobile 1.0 güncellemesiyle gelen özellikler

Mobil oyun dünyasının öne çıkan oyunlarından olan PUBG Mobile tarihinin en büyük güncellemesini aldı. PUBG Mobile 1.0 güncellemesi; Android cihazlar için yaklaşık 1.8 GB, iOS için ise 2.17 GB boyutunda olacak. Güncelleme için sunucular kapatılmayacak.
GÜNCELLEME YAPANLAR ÖDÜLLER KAZANACAK
8-13 Eylül tarihleri arasında PUBG Mobile 1.0 güncellemesini yükleyenler çeşitli ödüller kazanabilecekler. Ödüller hakkında detaylı bir bilgi ise paylaşılmadı.
PUBG MOBİLE GÜNCELLEMESİYLE NELER GELDİ?
-Erangel 2.0
-Livik İyileştirmeleri
-Yeni silah: M1014
-Görsel efekt iyileştirmeleri
-Evo Alanı Yenilikleri
-Cadılar Bayramı Hastalık Modu (23 Ekim'den itibaren)
-Güvenlik ve Performans İyileştirmeleri
-Grafik İyileştirmeleri