PUBG Mobile 1.0 güncellemesiyle gelen özellikler

Mobil oyun dünyasının öne çıkan oyunlarından olan PUBG Mobile tarihinin en büyük güncellemesini aldı. PUBG Mobile 1.0 güncellemesi; Android cihazlar için yaklaşık 1.8 GB, iOS için ise 2.17 GB boyutunda olacak. Güncelleme için sunucular kapatılmayacak.

GÜNCELLEME YAPANLAR ÖDÜLLER KAZANACAK

8-13 Eylül tarihleri arasında PUBG Mobile 1.0 güncellemesini yükleyenler çeşitli ödüller kazanabilecekler. Ödüller hakkında detaylı bir bilgi ise paylaşılmadı.

PUBG MOBİLE GÜNCELLEMESİYLE NELER GELDİ?

-Erangel 2.0

-Livik İyileştirmeleri

-Yeni silah: M1014

-Görsel efekt iyileştirmeleri

-Evo Alanı Yenilikleri

-Cadılar Bayramı Hastalık Modu (23 Ekim'den itibaren)

-Güvenlik ve Performans İyileştirmeleri

-Grafik İyileştirmeleri