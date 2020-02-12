Samsung’un yeni üst seviye akıllı telefonu tanıtıldı. San Francisco’da düzenlenen Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılan Galaxy S20’nin özellikleri Apple’a meydan okuyacak cinsten. Samsung Galaxy S20 teknik özellikleri neler? Samsung Galaxy S20 Türkiye fiyatı ne kadar? İşte merak edilen bu soruların yanıtları ve detaylı bilgiler.

SAMSUNG GALAXY S20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Ekran: 6,2 inç 1080p Dynamic AMOLED ekran, 120 Hz

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 12 MP Sony IMX 555 geniş açılı ana kamera + 64 MP ISOCell S5KGW2 telefoto + 12 MP ISOCell S5K2LA ultra geniş açı, 8K video kayıt.

Ön Kamera: 10 MP Sony IMX 374

Batarya: 4.000 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Pembe

Boyutlar: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm

Ağırlık: 164 gram

KAMERA

Galaxy S20 & S20+ : 64MP

3x Hibrit Optik Zoom 30x’e kadar Süper Çözünürlük

Galaxy S20 Ultra :108MP

10x Hibrit Optik Zoom 100 kata kadar Süper Çözünürlük

Düşük ışıkta, profesyonel kamera sistemi aynı anda birden fazla fotoğraf çekerek, daha az bulanıklık ve gürültüyle tek bir çarpıcı çekimde birleştirir. Daha büyük görüntü sensörleri ve AI ile Gece moduna geçmek, gün ışığı gibi gece sahneleri çekebileceğiniz anlamına gelir.

8K VİDEO

Yüksek çözünürlüklü video. 4K’dan 8K’ya kadar mobil çözünürlük imkanı. Bu, UHD’den 4 kat ve FHD’den 16 kat daha büyük. 8K ile anları süper keskin çözünürlükte yakalamak mümkün hale geliyor.

SÜPER SABİTLEME

Bir aksiyon kamerası gibi videoyu dengeler. Daha büyük sensör ve yuvarlanma önleyici sabitleyici, kamera hareketini dengeler, böylece çekimleriniz bulanık ve kararsız hale gelmez, pürüzsüz bir görüntü elde edilir.

TEK KİŞİLİK ÇEKİM

Tek çekim yapmak ve birden fazla formatı yakalamak için yepyeni bir yol Single Take aslında patlama modu canavar moduna döndü. Devrim niteliğindeki AI ile, 10 saniyeye kadar çekim yapmanıza ve çeşitli biçimleri geri almanıza olanak tanır – yani yeniden çekim yapmak zorunda kalmadan an için en iyi stili seçebilirsiniz.

HYPERFAST 5G

Paylaşmaya ve akışa devam etmenizi sağlayan HyperFast teknolojisi. 5G modem ile Galaxy S20, S20 + ve S20 Ultra anında yüklemenize ve indirmenize izin verir. Bu, HyperFast hızlarında canlı akış, paylaşım ve oyun anlamına gelir.

TÜM GÜN PİL

Güç açık ve açık ve açık…

Pillerimiz güçlüdür, 5000mAh (tipik) maksimum kapasiteye sahiptir. Ama aynı zamanda akıllıdırlar, tek bir şarjla güç tasarrufu ve sondan daha uzun süre tasarruf etmek için mobil alışkanlıklarınıza göre uyarlanırlar.



DEPOLAMA

750.000 favori fotoğrafınız için büyük bir yer. Galaxy S20, S20 + ve S20 Ultra, yüksek çözünürlüklü videolarınızı ve fotoğraflarınızı saklamak için devasa dahili depolama özelliğine sahip güçlü kamera için üretilmiştir. Daha sonra, toplamda 1,5 TB’a kadar daha fazla depolama için microSD kartla genişletebilirsiniz.

GÜVENLİK

Tüm güvenlik sistemini yükselttik, sizinkiler sizin PIN kodunuzu, şifrenizi, deseninizi ve Blockchain Özel Anahtarınızı korumaya adanmış güvenli bir işlemci oluşturduk. Knox platformuyla birlikte, donanımdan yazılıma kadar telefonunuzun her yerine güvenlik aşılanır. Böylece özel veriler gizli kalır.

SAMSUNG GALAXY S20 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Samsung, dün akşam düzenlediği etkinlik ile Galaxy S20 modellerini tanıttı. Samsung’un yeni telefonları 6 Mart tarihinde ABD ile eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa sunulacak. Samsung Galaxy S20 serisinin en küçük üyesi olan Galaxy S20, ABD’de 999 dolarlık fiyat etiketiyle alıcı bulacak. Samsung Galaxy S20, ülkemizde 7.799 liralık fiyat etiketiyle raflarda yerini alması bekleniyor.