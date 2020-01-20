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Son dakika… Türk Telekom’dan siber saldırı ve erişim sorunu açıklaması!

Türkiye genelinde yaşanan bazı internet servislerine erişim sorunuyla ilgili Türk Telekom'dan açıklama geldi. Şirket, dünya genelinde süren siber saldırıların Türk Telekom DNS'lerini de hedef aldığını belirtti.

17:50 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Son dakika… Türk Telekom’dan siber saldırı ve erişim sorunu açıklaması!

Türk Telekom'dan yapılan açıklama şu şekilde:

* 20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

* Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır.

* Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

* Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Son güncelleme: 17:53 20.01.2020
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