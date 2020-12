‘Tansiyonu her iki koldan ölçmek hayat kurtarır’

Uluslararası otoriteler, tansiyon ölçümünün her iki koldan yapılmasını tavsiye ediyor, ancak bu tavsiyenin büyük ölçüde göz ardı edildiği biliniyor. İngiltere’de yapılan bir araştırma, iki koldan da yapılan tansiyon ölçümüyle önemli risklere dair ipuçları bulunabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, her iki kol arasındaki tansiyondaki yani kan basıncındaki farklılığın kalp krizi, felç ve ölüm riskiyle bağlantılı olabileceğine dair “sağlam” kanıtlar buldu.



İngiltere’deki Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Chris Clark, “Son araştırmamız her iki koldan tansiyon ölçmenin hayat kurtarabileceğini gösteriyor. Kollar arasındaki tansiyon farkının, damarların sağlığındaki temel farklılıkları gösterdiğine inanıyoruz” dedi.

Clark, “Kollar arasındaki kan basıncı farkı ne kadar yüksek olursa, kardiyovasküler risk o kadar yüksek olur, bu nedenle hangi hastaların önemli ölçüde artmış risk altında olabileceğini belirlemek için her iki kolu da ölçmek gerçekten çok önemlidir. Kan basıncı kontrolüne ihtiyaç duyan hastalar artık en az bir kez her iki kolda da kontrol edilmesini gereklidir” diye konuştu.

Yüksek tansiyonun kalp krizi gibi kardiyovasküler hastalıkların ana risk faktörlerinin başında geldiğini vurgulayan Dr. Clark, “Rutin olarak kullanılan bir tansiyon aleti ile bir kolu sonra da diğerini kontrol etmek aslında oldukça kolaydır ve herhangi bir ek veya pahalı ekipmana ihtiyaç duymadan gerçekleştirilebilir. Ama biz bunu ne kadar önersek de biliyoruz ki insanlar bunu önemsemiyor ve sadece tek kol kullanmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE HER 3 YETİŞKİNDEN BİRİ TANSİYON HASTASI VE YARISI FARKINDA BİLE DEĞİL

İngiliz Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre, İngiltere’deki yetişkinlerin yaklaşık üçte biri yüksek tansiyona sahip, ancak çoğu farkında değil. İngiliz Kalp Vakfı, bu tahminin dörtte birin biraz üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'de de durum farklı değil. Türk Kardiyoloji Derneği, her 3 erişkinden 1'inin hipertansiyon hastası olduğunu ve yaklaşık yüzde 45’inin bunun farkında bile olmadığını vurguluyor.

54 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Exeter Üniversitesi liderliğindeki bilim insanları, iki taraflı tansiyon ölçümüyle ilgili çalışmaları araştırdı ve INTERPRESS-IPD İşbirliği adı verilen tek bir uluslararası veri seti oluşturdu. Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya’yı kapsayan veriler 24 çalışmadan birleştirildi ve toplam 53 bin 827 kişi incelendi.

Araştırma sonuçlarına göre, iki koldaki sistolik kan basıncı ölçümleri arasındaki önemli bir fark, kan akışını etkileyebilecek arterlerin daralmasının veya sertleşmesinin göstergesi olabilir. Rapora göre, arterler arasındaki bu fark, kalp krizi, felç veya erken ölüm için bir risk belirteci olarak kabul ediliyor ve tedavi için araştırılması gerekiyor. Araştırmacılar, 10 mm/Hg’lik daha düşük bir eşiğin açıkça ek riskin göstergesi olduğunu tespit etti.