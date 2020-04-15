Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar? Apple iPhone SE teknik özellikleri neler?

Teknoloji devi Apple’ın yeni model telefonu iPhone SE tanıtıldı. Yeni iPhone SE’nin teknik özellikleri oldukça dikkat çekiyor. İşlemci, çip, kamera, hafıza ve tasarım konusunda oldukça başarılı görünen yeni iPhone SE’ye talebin fazla olacağı tahmin ediliyor. İşte Apple’ın yeni orta seviye modeli iPhone SE teknik özellikleri ve Türkiye fiyatı…

YENİ İPHONE SE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

4.7 inç Retina HD ekrana sahip olan iPhone SE dayanıklı cam ve alüminyum tasarımıyla dikkat çekerken, üç farkı renk (Siyah, Beyaz, Kırmızı) seçeneği ve 64 GB 128 GB 256 GB kapasite seçenekleriyle satışa sunuldu.

EKRAN

Retina HD ekran

IPS teknolojisine sahip 4.7 inç (diyagonal) geniş ekran LCD Multi-Touch

326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük

1400:1 kontrast oranı (tipik)

True Tone ekran

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

Haptic Touch

625 nit maksimum parlaklık (tipik)

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Ekran Yakınlaştırma

Ulaşılabilirlik



ÇİP

A13 Bionic çip Üçüncü nesil Neural Engine

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık

60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlik)

KAMERA

12 MP Geniş kamera

ƒ/1.8 diyafram

5 kata kadar dijital zoom

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi'ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Optik görüntü stabilizasyonu

Altı bileşenli lens

Yavaş Senkron özelliğine sahip LED True Tone Flash

Panorama (63 megapiksele kadar)

Safir kristal lens kapağı

Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme

Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR

Gelişmiş kırmızı göz düzeltme

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

VİDEO KAYDI

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için

genişletilmiş dinamik aralık

Videolar için optik görüntü stabilizasyonu

3 kata kadar dijital zoom

LED True Tone Flash

QuickTake video

Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı

4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme

Videoyu oynatırken yakınlaştırma

Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264

Stereo kayıt

Ön Kamera

7 MP Kamera

ƒ/2.2 diyafram

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi'ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Saniyede 30 kare 1080p HD video kaydı

Retina Flash



QuickTake video

Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Fotoğraflar için otomatik HDR

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA

Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden FaceTime görüntülü arama

Sesli Arama5

FaceTime sesli arama

Voice over LTE (VoLTE)4

Wi-Fi üzerinden arama4

Ses Çalma

Desteklenen ses biçimleri: AAC-LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) ve Audible (2, 3, 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)

Stereo ses çalma

Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı

Video Oynatma

Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 ve Motion JPEG

Dolby Vision ve HDR10 içeriklerini destekler

Apple TV'ye (2. nesil veya daha yeni bir model) AirPlay Yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı6

Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning – VGA Adaptörü ile 1080p'ye kadar (adaptörler ayrı satılır)6

SİRİ7

Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın Kilit Ekranı'nızda ve Mesajlar, Mail, QuickType gibi pek çok uygulamada akıllı öneriler alın “Hey Siri” özelliğiyle, aygıtınızı ellerinizi kullanmadan sadece sesinizle etkinleştirin. Favori uygulamalarınızda kestirmeleri çalıştırmak için sesinizi kullanın.

GÜÇ VE PİL

iPhone 8 ile yaklaşık aynı pil ömrü

Video oynatma: 13 saate kadar

Online video izleme: 8 saate kadar

Ses çalma: 40 saate kadar

Hızlı şarj özelliği: 18 W veya daha güçlü adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50'ye kadar şarj9 (adaptör ayrı satılır)

Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil

Kablosuz şarj (Qi şarj aygıtlarıyla çalışır10)

USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme

Sensörler

Touch ID parmak izi sensörü

Barometre

Üç eksenli jiroskop

İvmeölçer

Yakınlık sensörü

Ortam ışığı sensörü

İŞLETİM SİSTEMİ

iOS 13, Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, her günü en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olacak güçlü özelliklerle donatıldı.

ÇİP KONUSUNDA BÜYÜKLERİNE ÇEKMİŞ

iPhone 11 Pro’nun beyni, iPhone SE’de de vücut buldu. A13 Bionic bir akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan tartışmasız en hızlı çip. Uygulamaları başlatırken, en yeni oyunları oynarken, artırılmış gerçeklikle çalışmanın ve oyun oynamanın yeni yollarını keşfederken kısacası her şeyde akıcı bir his sağlıyor.

A13 Bionic çipin gücünü arkasına alarak Portre moduna olanak veren gelişmiş kamera sistemi, arka planı profesyonelce flulaştırarak süjenizi ön plana çıkarmanıza olanak veriyor. Üstelik bu özellik selfie çekerken de kullanılabiliyor.

PORTRE MODU

A13 Bionic çipin gücünü arkasına alarak Portre moduna olanak veren gelişmiş kamera sistemi, arka planı profesyonelce flulaştırarak süjenizi ön plana çıkarmanıza olanak veriyor. Üstelik bu özellik selfie çekerken de kullanılabiliyor.

Derinlik Denetimi. Arka planın fluluk düzeyini fotoğrafı çekmeden önce veya çektikten sonra ayar çubuğundan dilediğiniz gibi kolayca değiştirebiliyorsunuz.

Portre Işığı. Stüdyo kalitesinde altı efekt arasından seçim yapın, ardından süjenizi mümkün olan en iyi ışıkta göstermek için ışığın yoğunluğunu ayarlayın.

FOTOĞRAFLAR

Yeni nesil Akıllı HDR, kadrajdaki bir yüzü algılayarak daha doğal görünen konturlar ve cilt tonları için ışığı akıllı bir şekilde yeniden ayarlıyor. Aynı zamanda arka plandaki ışık ve gölge detaylarına da ince ayar yapıyor. Bu sayede fotoğrafınız

her yönüyle muhteşem görünüyor.

ÇOK YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VİDEO

4K videolar, 1080p HD videolara göre dört kat daha fazla ayrıntı sunuyor. Genişletilmiş dinamik aralık ise ışıklı ve gölgeli alanlardaki detayları artırıyor.

QuickTake. Fotoğraf çekerken kararınızı değiştirip video kaydetmeye başlamak isterseniz deklanşörü basılı tutmanız yeterli.

Touch ID

Touch ID güvenli bir şekilde iPhone'unuzun kilidini açmanızı ve sevdiğiniz uygulamalara hızla giriş yapmanızı sağlıyor.

YERLEŞİK GİZLİLİK

Yaptığımız her şey, bilgileriniz üzerinde çok daha fazla kontrole sahip olmanızı sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Gönderdiğiniz tüm iMessage'lar şifreleniyor. Parmak izi verileri aygıtınızda saklanıyor ve hiçbir zaman Apple sunucularına veya iCloud'a gönderilmiyor. Fotoğraflar aygıtınızda düzenleniyor, yani onları biz bile göremiyoruz. Ve bu liste böyle uzayıp gidiyor.

Sıçramalara, dökülmelere, püskürmelere ve çiselemelere dayanıklı.

iPhone SE, 30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlikte suya dayanıklı tasarıma sahip.1 Yani öyle biraz çay, kahve veya gazlı içecekten korkacak değil. Toz mu? O da toz olsun.

SÜRÜKLEYİCİ PİL ÖMRÜ

Keyfiniz hiç bölünmesin diye, iPhone SE tek şarjla 13 saate kadar video izlemenize imkan veriyor.2 Şarj etmeniz gerektiğinde ise kablosuz şarj aygıtına koymanız yetiyor. Dilerseniz, 18 W hızlı şarj adaptörüne bağlayarak şarj seviyesini 30 dakika içinde sıfırdan yüzde 50'ye de çıkarabiliyorsunuz.

iOS 13 için tasarlandı. Ve daha ötesi için.

iPhone SE en yeni özellikleri ve hatta henüz icat bile edilmemiş olanları çalıştırabilecek şekilde tasarlandı. Bu sayede Koyu Mod'u, Siri Kestirmeleri'ni ve yepyeni Fotoğraflar uygulamasını hemen şimdi kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca, gelecekte yapılacak özellik ve güvenlik güncellemelerinden de yararlanabilirsiniz.

TRUE TONE

Beyaz dengesini dinamik bir şekilde ayarlayarak ekrandaki görüntülerin daha doğal görünmesini ve gözlerinizin daha az yorulmasını sağlıyor.

HAPTIC TOUCH

Kestirmelerde bir simgeyi basılı tuttuğunuzda küçük bir titreşim gerçek bir düğmeye basıyormuşsunuz hissi veriyor.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

En yeni AR uygulamaları, gerçek dünyadaki nesneleri ölçmenize, takımyıldızları gösteren gökyüzü haritalarına bakmanıza ve çok daha fazlasına olanak veriyor.

STEREO SES KAYDI

iPhone SE sesin de görüntü kadar etkileyici olması için videoları stereo olarak kaydedebiliyor.

DAHA HIZLI Wİ-Fİ VE HÜCRESEL VERİ

Wi-Fi 6 ve 4G LTE Advanced sayesinde ister Wi-Fi ister hücresel veri ağlarında çok daha yüksek indirme hızlarına ulaşabiliyorsunuz.

SES PAYLAŞIMI

İki çift AirPods'u veya iki Beats kulaklığı tek bir iPhone ile eşleştirerek arkadaşınızla birlikte aynı çalma listesinin keyfini çıkarabiliyorsunuz.

ÇİFT SİM

Çift SIM ve eSIM özellikleri sayesinde aynı iPhone'da hem kurumsal numaraya hem de kişisel numaraya sahip olabiliyorsunuz.

iPHONE SE TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Apple, iPhone SE için Türkiye başlangıç satış fiyatını 5,299 TL olarak açıkladı.

64 GB : 5.299,00 TL

128 GB : 5.749,00 TL

256 GB : 6.599,00 TL