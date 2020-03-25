Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

YouTube, varsayılan video kalitesini düşürdü

Youtube, Avrupa Birliği'nin internet altyapısının olumsuz etkilenmesini engellemek için çağrıyı dikkate alarak varsayılan video kalitesini resmen düşürdü. Kararın uygulamaya koyulmasıyla birlikte Youtube'deki tüm videolar kalitesini 480p'ye çekmeye başladı.

10:50 -
Haberler Bilim - Teknoloji
YouTube, varsayılan video kalitesini düşürdü

Corona virüs salgını sonrasında vatandaşların evlerinde daha çok vakit geçirmesiyle birlikte internet kullanımında da artış yaşanıyor. Webtekno’nun haberine göre; Avrupa Birliği’nin internet kullanımı çağrısına yanıt veren YouTube bugün itibarıyla dünya genelindeki varsayılan video kalitesini düşürme hamlesini resmen gerçekleştirdi.

YOUTUBE’DE VARSAYILAN VİDEO KALİTESİ 480P

YouTube, internet yoğunluğu sonucunda internet altyapısında sorun yaşamamak için varsayılan video kalitesini 480p ile sınırladı. Küresel olarak uygulanacak karar Türkiye’yi de kapsıyor.

Ancak Youtube’nin bu kararı kullancılara 480p kalitesinde izleme zorunluluğu getirmiyor. İsteyenler video içerisinde ayarlarını değiştirerek yüksek kaliteye geçiş yapabiliyor. Youtube’nin 480p uygulamasını 30 gün sürmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERNetflix ve YouTube internetin yükünü azaltmak için harekete geçti!Netflix ve YouTube internetin yükünü azaltmak için harekete geçti! İLGİLİ HABERYoutube corona virüs videolarında reklamı kaldırdı!Youtube corona virüs videolarında reklamı kaldırdı!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more