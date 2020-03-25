YouTube, varsayılan video kalitesini düşürdü

Corona virüs salgını sonrasında vatandaşların evlerinde daha çok vakit geçirmesiyle birlikte internet kullanımında da artış yaşanıyor. Webtekno’nun haberine göre; Avrupa Birliği’nin internet kullanımı çağrısına yanıt veren YouTube bugün itibarıyla dünya genelindeki varsayılan video kalitesini düşürme hamlesini resmen gerçekleştirdi.

YOUTUBE’DE VARSAYILAN VİDEO KALİTESİ 480P

YouTube, internet yoğunluğu sonucunda internet altyapısında sorun yaşamamak için varsayılan video kalitesini 480p ile sınırladı. Küresel olarak uygulanacak karar Türkiye’yi de kapsıyor.

Ancak Youtube’nin bu kararı kullancılara 480p kalitesinde izleme zorunluluğu getirmiyor. İsteyenler video içerisinde ayarlarını değiştirerek yüksek kaliteye geçiş yapabiliyor. Youtube’nin 480p uygulamasını 30 gün sürmesi bekleniyor.

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