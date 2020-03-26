ABD, idlib’de partnerini seçti: El Kaide’ci HTŞ

Suriye'nin İdlib bölgesinde, cihatçı terör örgütleri, 19 Mart'ta iki Türk askerini şehit etmişti. Türkiye sert cevap vermişti ABD'nin, İdlib'de, El Kaide'ci HTŞ'yi kolladığı belirtildi ve diğer El Kaide'ci Hurras el Din'i bu yüzden vurduğu ortaya çıktı

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle Suriye ve İdlib gündemi pek konuşulmuyor… Oysa İdlib'de hareketlilik sürüyor! 19 Mart'ta radikal cihatçı terör örgütlerinin… Yani… Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) ya da Hurras Din ya da IŞİD'in, iki Türk askerini şehit ettiğini biliyoruz… 21 Mart'ta şöyle yazmıştım: “…HTŞ'nin Muhanbel kasabasında Hurras Din adlı diğer bir cihatçı örgütle savaştığı da biliniyor… Çünkü… HTŞ, İdlib'de kendisinden başka bir güç istemiyor! Unutmayalım… HTŞ, IŞİD, diğer cihatçı yapılar… Destekçilerinin ‘kara kedi' olduğunu unutmayalım!” 3 Mart'ta da şu soruya yanıt aramıştım: “İdlib'i kontrol eden HTŞ lideri Ebu Muhammed el Cevlani ABD'nin adamı mı?”

Şimdi gelelim sıcak gelişmelere ve ‘kara kedi'ye…

24 Mart… Rus haber ajansı TASS şu haberi geçti: “… Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Kontramiral Oleg Juravlyev, Halep ile Lazkiye kentlerini bağlayan M4 otoyolunda ikinci Rus-Türk ortak devriyesinin yapıldığını… Türk tarafının da ortak devriyeleri engelleyen aşırılık yanlısı radikal gruplarını en kısa sürede etkisiz hale getirmeyi taahhüt ettiğini belirtti.”

ABD 8 yıl sonra fikir değiştirdi

Hürriyet'in usta kalemi Sedat Ergin de uzun zamandır yazıyor… Özellikle önceki gün ve dün kaleme aldığı yazılarda Ergin, ABD'nin, HTŞ adlı cihatçı örgüte sıcak baktığını yazdı.

Çarpıcı olan ise… ABD, 11 Kasım 2012'de, Nusra Cephesi'ni (Bugün adı HTŞ olan örgüt) terörist ilan etti. Nusra, muhalifler arasında Esad'ın devrilmesine hizmet eden ‘devrimci unsur' muamelesi görüyordu. Dönemin ABD Dışişleri Sözcüsü Victoria Nuland'a göre, Nusra, Kasım 2011'den Aralık 2012'ye kadar en az 600 saldırı gerçekleştirdi. Sekiz yıl sonra Nusra/HTŞ, ABD'ye göre ‘iyi terörist' oldu!

SON NOT: ABD, 30 Haziran 2019'da, HTŞ'nin İdlib'deki rakiplerinden Hurras el Din örgütüne hava bombardımanı saldırısı gerçekleştirmişti. Yine… 31 Ağustos'ta İdlib bölgesindeki Kefreye ve Ma'aret Misrin kasabalarındaki hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Yani… ABD'nin hedefinde Hurras el Din vardı!

KİM BU HTŞ?

Asıl adı Usame el Abbasi el Vahidi… Hayatı ABD'nin 2003'teki Irak işgalinin ardından değişti. Tıp fakültesini bıraktı ve Irak'ta El-Kaide'ye katıldı. 2006'da, Irak'ta tutuklandı. Bucca Hapishanesi'nde iki yıl ‘eğitim' aldı! Ve… Suriye'de ‘Arap Baharı' başlayınca, 2011'de Suriye'ye, ülkesine döndü. Cephetun Nusra Lil Ehli Şam adında bir grup kurdu. Ebu Bekir el Bağdadi, 9 Nisan 2013 tarihinde IŞİD ile Nusret Cephesi'ni birleştirdiğini duyurdu. Ancak… Ebu Muhammed el Cevlani onun bu ilanını reddetti. 29 Mayıs 2015'te, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Cevlani, Amerika ve Batı'yı hedef almayacaklarını söyledi!

KİM BU HURRAS EL DİN?

27 Şubat 2018'de kuruluşunu ilan eden Hurras el Din (Dinin Muhafızları), El Kaide'nin çizgisini sürdüren kişilerden oluşuyor. Oldukça küçük grupların birleşiminden meydana gelen Hurras el Din'in terörist sayısı bilinmiyor. Nusra Cephesi ve HTŞ'de görev alan Ebu Hammam el Şami örgütün lideri olarak biliniyor. Çarpıcı bir bilgi: IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi, 27 Ekim 2019'da, ABD saldırısı sonucu öldürülmüştü. Bağdadi, operasyonun düzenlendiği Barişa adlı köyde El Kaide bağlantılı Hurras el-Din örgütünün komutanlarından Ebu Muhammed Salama'nın evinde saklanıyordu.