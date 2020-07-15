Barış Pehlivan’dan 15 Temmuz mektubu

17 Haziran'da, hem Sabah hem de Hürriyet gazetesinde, önemli bilgiler içeren haberler vardı. Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'nun “güvenlik kaynakları” dediği, Abdulkadir Selvi'nin ise tamamen boşlukta bıraktığı birileri, askeri ve diplomatik konularda oldukça kritik açıklamalarda bulunmuştu. Selvi'nin köşesinde görmediğim ama Müderrisoğlu'nun Sabah gazetesine taşıdığı bir soru ve yanıt şöyleydi: “15 Temmuz öncesi FETÖ neden tespit edilemedi? 15 Temmuz öncesi emniyete, istihbarata soruldu. ‘Kaydı yok' cevabı geldi. Savcılık ‘bilgi yok' dedi. O tarihte MİT'te, emniyette, adliyede de FETÖ var. Oradan ‘kaydı yok' notu gelince, içerideki de onu güçlendiriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti A'dan Z'ye o noktada darbeyi yemiş, meseleyi bir taraf yıkmak ahlaki değil.”

14 TEMMUZ'DA DA YOKTU

Lütfen dikkat: Okuduğunuz satırlar, geçen ay Sabah gazetesinde yayımlandı. Müderrisoğlu'nun “güvenlik kaynakları” diye kodladığı kişi ya da kişiler, “15 Temmuz'un tüm vebalini TSK'ya yıkmayın” diyor ve devletin diğer kurumlarının da zafiyet içinde olduğunu hatırlatıyordu. Ve devam ediyordu aynı güvenlik kaynakları. “Bugün darbe iddialarının TSK'da karşılığı var mı?” sorusuna verdikleri yanıt da şuydu: “Hiçbir somut veri yok. 14 Temmuz'da da bir şey yoktu. Ne darbe denildi ne de bir şey duyduk.”

Şimdi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen…

15 Temmuz öncesi için “ne darbe denildi, ne de bir şey duyduk” açıklamasıyla yetinip hafızamızı silelim mi? Elbette hayır. Tam da burada arşiv unutmuyor ve tam da burada gazetecilik yapıp hatırlatalım…

Tarih: 30 Ağustos 2014.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Fethullahçılar ile ilgili TSK'da alınan önlemlerin sorulması üzerine, “Bize resmi makamlardan bilgi-belge sunulmalı” yanıtını verdi. Yani bugün Sabah gazetesine yapılan “savunmanın” benzeri, bundan 6 yıl önce de kayda geçmişti. Necdet Özel, Fethullahçılarla ilgili kendilerine gelen belgelerin “imzasız” olduğu için ciddiye alınmadığını söylüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Genelkurmay Başkanı'na şu sözlerle yanıt verecekti: “Şunun bilinmesini isterim ki, her şey imzalı mektuplarla takibe alınmaz. Siz onu değerlendirmeye almayabilirsiniz, ayrı konu. Ama en azından burada bu geçiyorsa, ‘acaba' der, onu bir incelemeye alırsınız.”

Genelkurmay Başkanlığı o listeleri ciddiye almamakta kararlıydı. Aksine… TSK'daki Fethullahçıların varlığıyla ilgili yapılan haberlere Genelkurmay'ın tepesinden üst üste suç duyurularında bulunuluyor, davalar açılıyordu. Suç duyurularında, yakın geçmişte kendi raporlarına dahi giren TSK'daki Fethullahçılara dair haberler “algı operasyonu, itibarsızlaştırma, nifak” olarak tanımlanıyordu. Öyle ki; TSK'daki Fethullahçı yapılanma haberlerinin, Ergenekon ve Balyoz gibi kumpaslarla aynı türden bir operasyon olduğu dahi öne sürülüyordu. Oysa o yıllarda, Fethullahçılara karşı bir tasfiye yapmayan Genelkurmay, Balyoz ve Ergenekon sanıklarına hiç acımamıştı.

Şuraya geleceğim…

Mustafa Önsel yazmıştı

O dönem Genelkurmay'ın tepkisini çeken haberlerin birçoğunu Odatv yaptı. Biz ısrarla ve inatla TSK'daki Fethullahçı yapılanmaya dikkat çekiyor, bir darbe hazırlığı içinde olduklarını yazıyor, manşet üstüne manşet atıyorduk. Tüm bunları yıllara varan deneyimle ve gazetecilik yaparak görüyorduk. Sadece birkaç örnek… FETÖ'nün kumpasıyla hapse atılan subay Mustafa Önsel 2 Şubat 2016'da, yani darbe girişiminden aylar önce Odatv için bir yazı kaleme aldı. Yazının başlığı şuydu: “TSK, içindeki Fethullahçılara neden operasyon yapamıyor?”

Yine Mustafa Önsel'in 8 Şubat 2016 tarihli Odatv yazısının başlığı şuydu: “Cemaatçi cunta darbeye mi hazırlanıyor?”

Bakın o yazıdan sadece bir cümle aktarayım:

“Çeşitli mahfillerde, Fethullahçı örgütle irtibatı olduğu bilinen kişilerce fısıltı halinde kamuoyuna yayılan; ‘TSK'da çok etkiniz', ‘Çoğu general bizden', ‘Hocaefendiye haber yollamışlar, istediği anda her şeyi yapacak güçteyiz demişler' vs. söylentilerini duyuyoruz.”

Biz gazetecilik için bunu yaptık, ya devletin ilgili kurumları?

Barış Pehlivan/Silivri 9 No'lu/ Kapalı Cezaevi C3/20