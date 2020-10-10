Maraş’la ilgili ilk raporu yazan Org. Necati Özgen SÖZCÜ’ye konuştu: KKTC’nin tanınması için iktidar harekete geçmeli

Maraş… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Gazimağusa şehrinde bulunan mahallenin kamuya ait bölümü açıldı. Maraş ‘Hayalet Şehir' Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararla hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. 1974 yılında 13 Ağustos'ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekatı sırasında Maraş, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran “Yeşil Hat” tampon bölgesinde. O günden bu yana Kıbrıs müzakerelerinde Türk tarafının açılması için uğraştığı, Rum kesiminin ise karşı çıkması nedeniyle açılamayan bölge! Bir dönemin gözde tatil mahallesi…

“KEMAL YAMAK EMİR VERDİ”

Emekli Orgeneral Necati Özgen… 1975 senesinde Kıbrıs Paşaköy'deki 28. Tümen Komutanlığı'na tayin olur. O zaman Kurmay Binbaşı. Özgen o günleri SÖZCÜ'ye şöyle anlattı: “O dönem 28. Tümen Komutanı Tümgeneral Kemal Yamak… 1976'da Yamak Paşa, ‘Necati heyet yapalım. Maraş bölgesini incele ve raporunu sun' dedi. Ben her şubeden birer subay aldım. Raporu sundum. Maraş'ın açılmasıyla ilgili hazırlık yaptım. Maraş'ın içine gittik ve ne kadar banka, otel, mesken varsa inceledik… Ben de açılması konusunda teklif yaptım.”

“VİYANA'DA ANLAŞMA YAPILDI”

Necati Özgen süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Viyana'da, Ağustos 1975 yılında yapılan ‘Nüfus Mübadelesi Anlaşması' ile iki kesimli ve iki halklı yapının temeli atıldı. Nüfus Mübadelesi Anlaşması kapsamında Güney Kıbrıs'ta kalan 65 bin Türk ve Kuzey Kıbrıs'ta kalan 160 bin Rum, kendi tercihleri ve özgür iradeleri ile Birleşmiş Milletler gözetiminde karşılıklı olarak göç etti. Bu anlaşma ile oluşturulan yapı 1977 Denktaş – Makarios ve 1979 Denktaş – Kiprianu Doruk Anlaşmaları' yla güçlendirildi. İskan Eşdeğer ve Topraklandırma Yasası (İTEM Yasası) Türkler'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde kalan taşınmaz mallarına karşılık ve KKTC'nde olan ancak askeri nedenlerle taşınmaz mallarını kullanamayan kişilere eşdeğer mal' verilmesini ya da tazmin edilmesini öngörmekte.”

OSMANLI PAŞALARININ VAKIFLARI

Peki Maraş'ın anlamı… Necati Özgen Paşa, Maraş'ın yüzde 90'nın Türk malı olduğuna dikkat çekti ve şu cümleleri kurdu: “Türkler'e ait olan gerçek tapuları delil olarak kullanarak hukuk yoluyla Türk halkının haklarını koruma mücadelesi vermek önemli. Kademeli açmaya gerek yok. Orası bizim. Neden mi? Türkler, Gazimağusa Kaza Mahkemesi'ne sundukları binlerce özgün tapu ile Maraş'ın yüzde 90'nın Türk vakıflarına ait olduğunu kanıtlamışlardır. Bu tapulardan birinde Maraş Rum Belediyesi'nin Türk vakıf malı üzerine inşaat yaptığı görülmektedir. Yüzde 90' ı Abdullah Paşa, Bilal Ağa ve Lala Mustafa Paşa Vakıfları'na ait olan Maraş'taki vakıf mallarına sahip çıkılmalı. Vakıf mallarının satışı ve devredilmesi asla mümkün olmadığı gibi, ‘zaman aşımına'' uğraması veya zaman aşımı ileri sürülerek kullanıcı veya işgalci adına tapu kaydı yapılması hiçbir şekilde mümkün değildir…”

‘MAHKEME KARARINI VERMİŞTİ'

Özgen şu çarpıcı bilgiyi de ekledi: “Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan ‘Nüfus Mübadelesi Anlaşması' ile Kuzey Kıbrıs' a göç eden Kıbrıs Türk halkı Rumların bıraktıkları taşınmaz mallara anayasa ve yasalar çerçevesinde yerleştirilmişlerdir. KKTC Anayasası'na ve yasalarına göre taşındıkları malların tapusunu alan Türk göçmenler bütün birikimlerini, meşru olarak tapularını aldıkları topraklara yatırmışlar. Yani… Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından açılan davada Gazimağusa Kaza Mahkemesi, sunulan binlerce orijinal tapuyu inceledikten sonra Maraş Bölgesi'nin Türk vakıflarının toprağı olduğuna hükmeden kararı vermiştir.”

Necati Özgen yapılması gerekenin altını da şöyle çizdi: “Önemli olan artık KKTC'nin başka ülkeler tarafından tanınmasını sağlamak. Rusya'ya, Katar'a, ilişki içinde olduğumuz ülkelere ‘KKTC tanınmalıdır' konusunda baskı yapmalıyız.