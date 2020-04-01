‘Vefa’ kolilerini dağıtan şirketlerin aldığı ihaleler

Elektronik Kamu Alımları Platformu yani Kamu İhale Kurumu (KİK)… (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Maliye Bakanlığı'dır. Kurum görevlerini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi, kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.”

KİK nereden çıktı demeyin!

Pazartesi günü İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü yola çıktı. 10 hayırseverin ismini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı…

Örneğin… İlk hafta gönderilen 50 bin ‘vefa' kolisini Kalyon Holding temin etmiş… İkinci hafta Limak Holding, üçüncü hafta Cengiz Holding dağıtımın mimarı olacakmış! Buraya kadar her şey güzel!

Aklıma ihaleler gelince… Üç yıl öncesine döndüm.

Elektronik Kamu Alımları Platformu yani Kamu İhale Kurumu'nun 2017 rakamlarına baktım! Cengiz Holding, 2017'de kamudan sekiz inşaat ihalesi aldı. Cengiz Holding'le beraber İstanbul 3'üncü Havalimanı inşaatını yapan ortaklardan Kalyon İnşaat da 3 yıl önce 6 milyar 972 milyon liralık devlet işi aldı.

Sonra arşivi karıştırmaya devam ettim…

DÜNYA BANKASI VERİLERİNDE ‘VEFA' VAR

Tarih 31 Aralık 2018…

Euronews'te yayımlanan haberi okuyalım:

Dünya Bankası verilerine göre altyapı yatırımlarında en fazla kamu ihalesi alan ilk 10 şirket arasında Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin, Kalyon ve MNG Holding de bulunuyor. İlk 10 şirketin 5'i Türkiye'den. Dünya Bankası her yıl ülkelerin devlet ve özel sektör yatırımlarını, projelerini ve taahhütlerini raporlaştırıyor. 1990 – Temmuz 2018 yılları verilerine göre Türkiye altyapı yatırımlarında en fazla yatırım yapan ve proje geliştiren ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye altyapı yatırım listesinde 143 milyar dolar ile Brezilya, Hindistan ve Çin'den sonra dördüncü sırada, altyapı projeleri sayısı bakımından ise Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Arjantin'den sonra geliyor.

AVRUPA VE ORTA ASYA'DA AKTİFLER

En fazla yatırım yapılan altyapı alanları ise elektrik, yol, su ve kanalizasyon, liman, doğal gaz, havaalanı ve demiryolu hatları olarak sıralanıyor. Dünya Bankası raporunda altyapı projeleri sayısı bakımından Arjantin'den sonra dünyada 6. sırada bulunan Türkiye'nin en fazla ihale alan 10 şirket sıralamasında 5 şirketinin olması dikkat çekti. Altyapı yatırımlarında ilk 10'a giren Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon ve MNG adlı Türk inşaat firmaları ‘Avrupa ve Orta Asya' bölgesinde ise en fazla proje alan, yatırım yapan ya da yatırım yapma taahhüdünde bulunan şirket listesinde ilk sırada yer alıyor.

TOP300 LİSTESİ VE İŞSİZLİK FONU

ENR Türkiye (enrturkiye.com). Türkiye'de Kamu Kurumları ile büyük ölçekli yapım işi sözleşmesi imzalayan inşaat şirketlerin listelendiği bir websitesi.… ENR'den okuyalım: Tarih 11 Mart 2020… Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü'nün pazarlık usulü 21/B yöntemi ile yaptığı “İzmit (TEM Otogar (K1) Köpr Kav Dahil)-Kandıra Bölünmüş Yolu Km:0+000 – 3+200,Km:0+000-37+418 ve Ağva-Kandıra-Kaynarca yolu Km:109+000-127+325 Kesimlerinin Yapım İşi (İdare Malı Bitüm ile)” (2020/47265) ihalesinin sözleşmesi 628 milyon TL ile Kalyon İnşaat imzaladı… Yaklaşık maliyeti 788 milyon TL olan ve 7 firmanın davet edildiği ihalede iki aşamalı teklifler şubat ayında toplandı. 628 milyon TL ile en avantajlı teklif Kalyon'dan geldi. Bu sözleşmenin sonrasında Kalyon İnşaat, TOP300 listesinde 1'inci sıradaki yerini korudu.

TOP300 listesi ne mi? 2020 dahil son 5 yıl içerisinde tek seferde 100 milyon TL üzeri bedel ile yapım sözleşmesi imzalayan firmaları gösteren tablo!

SONUÇ: İşsizlik Sigortası Fonu'nda bulunan 131 milyar TL'yi aşkın kaynakların bir bölümünün kullanımıyla 3 ay boyunca 15 milyon işçiye asgari ücret düzeyinde bir destek sağlanabilir. Vefa kolilerini hazırlayan şirketler acaba bu rakamı karşılar mı?