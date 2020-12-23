Ankara’da 20 milyon TL’lik “pazarlık” ihaleleri

Sayıştay raporlarındaki usulsüz harcamalara dair her bulgu, gelir eşitsizliğinin, iktidarın inkar ettiği açlık ve yoksulluğun sebebidir. Kamudaki usulsüz ve yolsuz harcamaların yaygınlığını bir kez daha ortaya koyan 2019 yılı Sayıştay denetim raporlarını, Sözcü'nün yanı sıra birçok gazete ve haber sitesinde okumayı sürdürüyoruz.

★★★

Birkaç gün önce belediyeler ile valiliklere bağlı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ilişkin raporlar, Sayıştay sitesine önce konuldu. Kısa süre sonra kaldırıldı. Tepkilerin yükselmesi üzerine tekrar yayına girdi. Sayıştay'ın açıklamasına bakılırsa bu durum “teknik çalışmalar esnasında meydana gelen link kopukluklarından” kaynaklanmış.

★★★

Raporları incelerken “Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı”na ilişkin 2019 Yılı Denetim Raporu'ndaki bir bulgu dikkatimi çekti. Bu köşede ağırlıklı olarak, yol, hastane gibi altyapı projelerinin yapım ihaleleri dolayısıyla gündeme taşıdığımız pazarlık usulü, Ankara'da da sıkça ve gereksizce kullanılmış.

Söz konusu Sayıştay raporunun 4 numaralı bulgusu, “Bazı mal ve hizmet alım ihalelerinin gerekçeleri oluşmadığı halde pazarlık usulü ile yapılması” başlığını taşıyor. Pazarlık usulü için önceden öngörülemeyen bir olay ve ivedilik gerektiğini hatırlatan Sayıştay, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca yapılan bazı mal ve hizmet alımlarının, gerekçeleri oluşmadığı halde pazarlık usulü yöntemiyle yapıldığını saptamış.

İNANDIRICI DEĞİL

Sayıştay, başkanlığın bu konudaki gerekçesini inandırıcı bulmuyor. Bu şekilde ifade etmese de raporda yer verdiği değerlendirmeden ortaya çıkmış:

“Başkanlık tarafından, bazı alımların çok öncesinden bilindiği ve kararlaştırıldığı halde ihale çalışmalarının başlatılmayıp, ‘makam olur'u çerçevesinde ivedi olarak yapılması gerektiği gerekçesiyle pazarlık usulü ile ihaleye çıkılarak konuya ilişkin alım gerçekleştirilmiştir. Ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen veyahut yeterli bir süre önce idarece gerekli hazırlıkların yapılmasını engelleyen bir durumun ortaya çıktığı değerlendirmesini yapmak mümkün değildir.”

İŞTE GEREKÇESİZ PAZARLIK ALIMLARI

Pazarlık usulü gerekçeleri oluşmadan yapılan alımlar raporda listelendi. Toplam 12 adet pazarlık usulü ihale ile 20 milyon 304 bin 616 TL'lik mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmiş. Sayıştay'a göre 2019 yılı içinde Kamu İhale Kanunu'nda tanımlanan koşullar oluşmadığı halde yapılan ihaleler ise şunlar:

Söz konusu ihaleleri hangi şirketlerin kazandığı Sayıştay raporunda belirtilmemiş. Ancak bu usulün koşulları yerine gelmeden uygulanmasının, rekabeti ortadan kaldırıp kamu lehine indirim oranını düşürdüğü için şirketlere havadan kazanç aktarımı olduğunu biliyoruz. Sayıştay bu kadarını yazmamış ya da yazamamış. Ancak bu gerçeği önceki raporlarından biliyoruz.