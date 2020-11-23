Çukurova Havalimanı adlı rant projesi

Dokuz yıl önce.

Hazine garantili Çukurova Bölgesel Havalimanı, 357 milyon Euro yatırım maliyetiyle ihale edilmişti. Tek teklif Sky Line Havacılık-Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişim grubundan geldi. (9 yıl 10 ay 10 gün )

Üç yılda hizmete açılacaktı. Şirket iflas etti. Proje yılan hikayesine döndü.

Yetkililere göre inşaatın yüzde 85'i bitmişti.

Bu yılın başlarında bir ihale daha yapıldı. Günbeton İnşaat-Terminal Yapı Ortak Girişimi kazandı. Kısa süre sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan görevden alındı, yerine atanan Adil Karaismailoğlu “İhaleyi iptal ettik” dedi.

Geçen hafta yine yap-işlet-devret kanununa göre ihale edildi. Tamamı 9 yıl önce 357 milyon Euro'ya ihale edilen ve altyapısının yüzde 85'i bittiği söylenen havalimanına 297 milyon 100 bin Euro artı KDV karşılığında Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişimi teklif verdi.

Şirketlerin bağlı olduğu grup sahibi Süleyman Kozuva'nın yerel seçimde AKP'den Çerkezköy adayı olduğu ortaya çıktı.

ADANA HAVALİMANI?

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, yeni havalimanının Çukurova'nın en verimli tarım toprakları ve kuş göç yolu üzerine yapıldığı söylüyor. Dahası şu an faaliyetteki Şakirpaşa Havalimanı'nın 2019'u 5 milyon yolcuyla kapattığını belirtip. “Çukurova Bölgesel Havalimanı için verilen 12 milyonluk yolcu garantisine ulaşma şansı yok” diyor.

Peki, ne olacak? Şirkete verilen yolcu garantilerinin tutması için mevcut havalimanını kullanan yolcular, yenisini kullanmaya mı zorlanacak?

Ne kadar tanıdık bir senaryo.

Yazık bu ülkenin kaynaklarına…

Saraçoğlu restorasyonu izinsiz başlamış

Cumhuriyet'in ilk toplu konut projesi Saraçoğlu evlerinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın başlattığı tartışmalı restorasyon sürüyor.

Son olarak Saraçoğlu'na raylı kapılar takıldı. Mahalle cezaevi misali hapsedildi.

Geçen hafta TBMM'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri vardı. Ankara Milletvekili Levent Gök, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Saraçoğlu hakkında sorular yöneltti. Sorulardan biri de Saraçoğlu Mahallesi'nin mimarı Paul Bonatz'ın varislerinden izin alınıp alınmadığıydı.

Bonatz'ın 1956'da vefat ettiğini anımsatan Gök, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre, eser sahibi haklarının 70 yıl boyunca korunmak zorunda olduğunu vurguladı. Bonatz'ın varislerinin haklarının yasa gereği 2026 yılına kadar sürdüğünü hatırlatan Gök'ün bu sorusuna Bakan Kurum'dan cevap gelmedi. Görünen o ki, kamu kaynaklarından (ihale sonucu) Güryapı'ya 364 milyon 250 bin TL aktarılacak bu restorasyonda izin alınmamış.

Gök, varislerden izin alınmamasının ağır hukuki sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

HANİ OTOPARK YAPILMAYACAKTI?

Saraçoğlu'nun altına otopark yapılmayacağı açıklamaları gerçeği yansıtmıyormuş. Koruma Kurulu, “Saraçoğlu Mahallesi Yeniden Canlandırma/Otel Alanı Yer altı Otopark Projesi” başlıklı projeyi onaylamış. Otopark, otele dönüştürülecek alanın altına planlanıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na karşı açtığı dava dosyasında yer alıyor.

Bu karara Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi temsilcilerinin muhalefet şerhi yazdığını da öğrendik.

Yerin altına otopark yapılacak bir Saraçoğlu mahallesinde “özgün yapıyı koruma” iddiası halkı kandırmaktan başka nedir?

KÖİ'de 83.7 milyar TL kur farkı

Biz “yazık” desek de yap-işlet-devret ve onun genel adı olan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli için Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu doğal olarak aynı fikirde değil.

KÖİ'yi “Özel sektörün hızlı karar alma ve ileri teknoloji yeteneğinin kullanılması” nedeniyle tercih ettiklerini söylemiş. Bakanlık bütçe görüşmelerinde güncel bilgiler de veren Bakan'ın sunduğu şu veriye bakınız:

“Bütçedeki yatırımlarda, KÖİ yatırımlarına harcanan döviz cinsinden tutarlar değişen döviz kuruna göre revize edildi. Güncellenmiş ve kur farkından artan tutarın toplamı ise yaklaşık 83.7 milyar TL'dir.”

Önemli diğer iki veri de şöyle:

■ 40 bin araç garantisi verilen Osmangazi Köprüsü'nden 36 bin araç geçiyor.

■ 68 bin 500 araç garantisi verilen Avrasya Tüneli'nden ise 45 bin araç geçiyor. Bakan söylemiyor tabii ama sadece Osmangazi Köprüsü'nde garanti sayısı altında kalan 4 bin aracın bedeli (35 dolar+KDV) ile Avrasya Tüneli'nde garanti altında kalan 23 bin 500 aracın (4 dolar+KDV) bedellerini biz ödüyoruz.