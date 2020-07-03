Kritik yaşa dikkat

33. yaşın hayatımızdaki önemini astrolog Dinçer Güner Sözcü HAFTASONU okurları için kaleme aldı…

Astrolojide insan doğumdan yaşlılığına kadar belirli gezegenler ve burçlarla sembolize edilen dönemlerden geçmektedir. Gezegenler aslında yaşamlarımızın dönemlerini yönetirler ve o dönem hakkında bizlere unutulmaz bilgiler verirler. Güneş her 33 yılda bir yeniden aynı yerden doğar ve kişinin doğduğu gündeki yükseliş seviyesine ulaşır.

33 yıllık döngü

Netflixte, “The Dark” isimli bir dizi var, izleyenler varsa bilir. Almanya'nın Winden Kasabası'nda geçiyor. Kasabada 1953 yılında inşaasına başlanan nükleer santral kasaba halkının önemli bir geçim kaynağı haline geliyor. Nükleer santralde meydana gelen kaza sonucu solucan deliği oluşuyor ve zaman ve boyutlar arası seyahatin yolu açılmış oluyor. Diziye dair daha fazla bilgi vererek izlemek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak gibi bir niyetim yok, zira dizinin her geçen bölümünde zaten kafaları oldukça allak bullak ediyor. Değinmek istediğim konu şu, dizide sürekli 33 yıllık döngülerden bahsediyor. Ve bu 33 yıllık döngülerde hayatın akışının değiştiren önemli bir şeyler oluyor. 33 yıllık döngünün astrolojik olarak bir karşılığı var, “The Dark” dizisi ile konuya girme sebebim bu aslında.

TESTLERDEN GEÇİYORUZ

Astrolojide yaşam veren güneş, yaklaşık 33 yıl sonra ( 32.5 -33) aynı saatte aynı noktaya geliyor. Örnek vermem gerekir ise, beni doğum anımda Güneş'im 9 derece 31 dakika Boğa burcunda ve ben 1984 senesinde ve 19:30'da dünyaya geldim. Tam 33 yıl sonra güneş yine 19:30'da 9 derece 31 dakika boğa burcuna geliyor. Geçen 33 yıllık zamanda güneş farklı saatler ev dakikalarda yine aynı derece ve dakikaya geliyor ama doğduğumuz andaki pozisyonuna tam 33 yıl sonra geliyor. Eee peki bunun ne önemli var derseniz eğer şöyle bir önem var. Güneş aynı pozisyona geldiği anda doğum haritalarımızdaki karmanın en önemli işaretleri, hayata geliş amaçlarımızı, tekamülü sembolize eden “Ay Düğümlerimiz” tetikleniyor. Ay düğümlerimiz tetiklendiği anda ise, hayatımızın akışında ciddi bir testten geçiyoruz veya çok önemli bir gündemimiz oluşmaya başlıyor. Ay düğümlerinizin hangi burçlarda olduğuna göre bu sınavlar değişebiliyor tabii ki.

BURÇLAR VE SINAVLARI

Koç – Terazi aksında ise tema daha çok ilişkiler ve ilişki yönetimi üzerine oluyor.

Boğa – Akrep aksında ise daha çok parasal konular ve güven konusu.

İkizler- Yay aksında ise iletişim kurma biçimimiz ve kendimizi ifade etmemizle ilgili.

Yengeç – Oğlak aksında ise üremek, iş hayatı ve kariyer odaklı.

Aslan – Kova aksında ise ego ve kimlik gelişimi üzerine olabiliyor.

Başak – Balık aksında ise

fedakarlık ve sağlık konularına

üzerine oluyor.

KARAR AREFESİNDESİNİZ

Bu yüzden 32.5 ve 33 yaş çok önemli bir yaş, bu yaşta başımıza gelenler, aldığımız kararlar, uğraştığımız konular, verdiğimiz tepkiler tekamüle ulaşma yolunda önemli bir dönemeç oluyor ve daha da önemlisi çok önemli dersler çıkartıyoruz. Bu satırları okuyan 32 ve 33 yaşına arkadaşlarım, acele etmeden şimdi bir durun düşünün bakalım. Hayatınızın nasıl bir dönemecinden geçiyorsunuz ve bir sonraki 33 yılınızı etkileyecek kararların arefesinde olduğunuzu bilin ve ona göre yaşayın…

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: GÜNDEMİNİZDE PARA VAR

Gündeminizi maddi konular meşgul edecek. Kredi ve borç başvurusunda bulunabilirsiniz. Miras ve nafaka konuları ön planda olacak. Hayatın derin yönleriyle ilgileneceğiniz bir gün olacak.

BOĞA: GERGİNLİK YAŞAYACAKSINIZ

İkili ilişkileriniz ön planda olacak. Bugünü partnerinizle duygularınızı paylaşmak için değerlendirebilirsiniz. İlişkilerinizde kontrolcü tavırlarınız gerginlikler yaşamanıza sebep olabilir.

İKİZLER: SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Çalışma hayatınız ve sağlığınız öne çıkacak. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizin ve ekip çalışmasının önem kazandığı bir gün. Doktor kontrolünden geçmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

YENGEÇ: ROMANTİK BİR GÜN YAŞANACAK

Romantik bir gün yaşayacaksınız. Aşk hayatınız, çocuklarınızla ilişkileriniz ve hobilerinizle ilgili konular ön planda olacak. Partnerinizle aşk tazelemek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

ASLAN: AİLENİZLE VAKİT GEÇİRECEKSİNİZ

Evde zaman geçirmekten keyif alacağınız, içe dönük bir gün. Evinizi temizleyebilir, dekorasyon ve tadilat işleriyle ilgilenmek için uygun zaman. Aile üyelerinizle duygusal paylaşımlarda bulunacaksınız.

BAŞAK: AKSİLİKLER YAŞAYACAKSINIZ

Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilgili meseleler ön planda olacak. Bugün çıkacağınız seyahatlerde karşılaşabileceğiniz aksiliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Eski dostlarınızdan haber alacaksınız.

TERAZİ: BÜTÇENİZİ ZORLAMAYIN

Maddi konular öne çıkacak. Bütçe yönetimi yapmanın önem kazandığı bir gün. Gelir hesabı yapabilir, kazancınızı arttırmanın yolları üzerine kafa yorabilirsiniz. Kişisel değerlerinizi gözden geçireceksiniz.

AKREP: TUTKULARINIZ GÜÇLENECEK

Tutkularınızın güçleneceği, ilişkilerinizde sahiplenme duygusu ön planda olacak. Sağlık konuları gündemde, özellikle de üreme organlarınızla ilgili problemlere açık bir gün.

YAY: KENDİNİZE DÖNECEKSİNİZ

İçe dönük bir gün olacak. Psikolojik destek almak ve korkularınızın üzerine gitmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Değer yargılarınızı sorgulatacak özel durumlarla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK: GÜÇ SAVAŞLARINA GİRMEYİN

Arkadaşlarınızdan yardım ve destek görebileceğiniz bir gün. Hayallerinizi ve ideallerinizi belirlemek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Sosyal hayatınızda güç savaşlarına girmemeye özen gösterin.

KOVA: HEDEFLERİNİZE YÖNELİN

Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizin önem kazanacağı bir gün. Kariyer hedeflerinizi netleştirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Toplum önündeki konumunuz üzerine düşünebilirsiniz.

BALIK: UZAKLARDAN HABER VAR

İnançlar ve felsefe konuları ön planda. Yurt dışı bağlantılı işler, hukuk ve eğitim konuları gündemde olacak. Görüşmediğiniz dostlarınızdan haber alabilirsiniz. Akademik çalışmalarınız için uygun gün.