O ikiliye açık mektup!

“Muhterem kardeşlerim Biden ve Trump, size bu mektubu çok uzaklardan, taa Türkiye'den yazıyorum.

İkiniz de görebildiğim kadarıyla aklı başında insanlarsınız.

Ama başkanlık yarışına girdiniz, bir çuval inciri berbat ettiniz.

Seçim sisteminizin nasıl döküldüğünü bütün dünya gördü.

Oylar verildi, postadan gelen oy pusulaları açılmaya başlandı ve hemen ardından Trump su koyvermeye başladı.

Yüksek mahkemeye gidip karşı tarafa verilen oyları iptal ettirecekmiş.

Ne mahkemesi kardeşim, sen git önce seçim sistemini düzelt…

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Böyle seçim sistemi mi olur!

Her şey karışmış, birbirine girmiş…

Dört gün geçti, ikiniz dahil bu işin nereye varacağını, kimin başkan seçileceğini bilen hiç kimse yok.

Anlattıklarına göre sizin her eyalette belli delege sayıları varmış. Toplam 538 delegenin oyunu alan başkan seçiliyormuş. Biden bu rakama yaklaşmış.

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Bakın kardeşlerim, delege oylarını ayarlamak zor değildir.

Siz daha çok toysunuz!

Delegeleri önceden ayarlayacaktınız. Bu işin belli kuralları var…

Seçildiğiniz takdirde delegelerin yakınlarını işe sokacağınızı vaat edeceksiniz.

Onlara ve yakınlarına ihale verip köşeyi döndüreceğinizi söyleyeceksiniz.

Şunun şurasında ulaşmanız gereken rakam 538!..

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Sayın ve çok muhterem Biden ve Trump, sizin bu delege ayarlama işlerinde çok acemi, çok toy olduğunuz anlaşılıyor.

Dedim ya, önce delege ayarlamayı öğreneceksiniz kardeşlerim!

Türkiye'de bu işin mektebi var, biz bu okuldan nice mezunlar verdik!

Bizim buralara gelseydiniz ikinize de öğretirdik…

Delege ayarlama, milletvekili ayarlayıp partisinden istifa ettirme, hepsi bizde var. Geçmişimiz bunlarla dolu.

Yeter ki kesenin ağzını açıp gerekeni yapmayı bilin!

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Sayın kardeşlerim, aradan günler geçti ve başkanınızı halen seçemediniz.

Bu nasıl iştir yaa!

Bir de kendinizi dünyayı yönetenler olarak tanıtıyorsunuz.

Dünyayı yönetiyor, dünyanın jandarmalığını yapıyorsunuz, her konuda laf ediyorsunuz iyi de, iş başkan seçimine gelince sonuç yok!

Ne biçim seçim sistemi bu?

Şimdi bir düşünün, koskoca ABD'nin başkanlık seçimi mahkemede bitecek!

Önce karakolluk olacaksınız, sonra yüksek mahkemede uğraşacaksınız!

Aman Allah'ım, beterinden sen koru.

Dünyaya rezil olacaksınız be!

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‘Sizin taraflardan, Türkiye'den ne haberler var' diye soracak olursanız hemen söyleyeyim, bizde durumlar gayet iyi. Bizi merak etmeyin.

Zamlar falan artık yok, onlar geçmişte kaldı.

Hayat pahalılığını yerin dibine gömmeyi başardık.

Açıklanan resmi rakamlar öyle diyor!

Yolsuzluk, vurgun, adam kayırma, partizanlık derseniz, onları da maşallah sıfırladık.

Dövizi soracak olursanız iç ve dış terör mihraklarının etkisiyle biraz uçuyor ama onu ayaklarımızın altına alıp silindir gibi ezeceğimiz günler yakındır.

Yani bizde her şey, ekonomi dahil tıkırında.

Bizim 83 milyon ahali memnun ve mutlu.

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Ey Trump, mektubumun bu bölümü sanadır…

Bizim dünya liderimize resmi yazı gönderip hakaret ettin, tehdit ettin, hiç utanıp sıkılmadan ‘Aptal olma' dedin.

Dün burada aynen yazmıştım, inşallah şu seçimi kaybet de beter ol! Hak yerini bulsun.

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Muhterem kardeşlerim Biden ve Trump…

İkiniz de bizim için çok değerlisiniz. İşi daha fazla uzatmayın, mahkemelik falan olmaktan kaçının.

Bu saatten sonra ayarlanacak delege kaldıysa onların peşini bırakmayın.

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Bir fikrim var…

Boş işlerle uğraşıp zaman yitirmeyin.

Gerekirse yazı tura atın, kim kazanırsa o başkan olsun.

En pratik ve en hızlı çözüm bence budur.

Bir ABD başkanlığı uğruna birbirinizi daha fazla kırmayın, dünyayı başkansız bırakmayın çocuklar…

Benden söylemesi…

İkinizi de öpüyorum.”