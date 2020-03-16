‘Alev topu gibiyiz, soğuyamıyoruz’

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada büyük belirsizliğin yaşandığı, ticaretin durma noktasına geldiği bir döneme girildiğini belirterek, “Türkiye'de adeta alev topu gibiyiz ve küresel etkilerden dolayı bir türlü soğuyamıyoruz” dedi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, hem Türkiye hem de dünyada büyük belirsizliğin yaşandığı bir döneme girildiğini belirterek, böyle bir süreçte yorum yapmanın, öngörülerde bulunmanın doğru olmayacağını söylüyor. “Adeta alev topu gibiyiz” değerlendirmesini yapan Yenigün, gündemin çok yoğun olduğunu ve küresel etkilerden dolayı bir türlü soğuyamadığının altını çiziyor. Bu kapsamda rakam vererek temennilerde bulunmanın normal olmadığını da sözlerine ekleyen Yenigün, şöyle konuştu:

BİR ÇOK DİNAMİK VAR

“Pazara ve sektöre ilişkin öngörü yapmak çok zor çünkü hepsi göreceli. Otomotiv bir tek dinamikle yönetilen bir sektör değil. Yani otomotivin içinde faiz var, paranın değeri var, döviz var, krediler var, hurda teşviki var. Devlet burada önemli bir oyuncu ve sürekli parametreleri değiştiriyor. Bugün itibarıyla hurda yok ama faiz var. Ayrıca bekletilmiş bir talep var. Öbür taraftan da 6.5'a yaklaşan dolar ve 7 TL'yi aşan Euro var. Bunların hepsi hammadde demek. Üzerine koronavirüs salgınını, ülkedeki dinamikleri ve dış dünyadan etkilenmemizi de koyun. 750-800 bine varan öngörülerde bulunan bazı arkadaşlara inanın ben hiçbir yorum yapamıyorum. Çünkü bu kadar değişkenin olduğu yerde yorum yapmak çok da anlamlı değil. 1 ay önce cevabım farklı olurdu, 15 gün önce daha farklı olurdu.”

SİPARİŞLER İPTAL EDİLİYOR

Öngörü yapmanın zorluğuna ilişkin bir örnek de veren Yenigün, “Yılbaşında kamyon projeksiyonu yapan firmaların kimisi ‘8 bin', kimisi ‘10 bin' dedi. Şu anda Avrupa'ya ihracat yapan firmalar için söylüyorum İtalya, İspanya, Fransa siparişleri iptal ediyor. Nasıl bir öngörüde bulunulabilir ki, buna nasıl hazırlıklı olunabilir ki? Bu sene gerçekten buna cevap vermek çok zor. Ama şu an öngörüsüzlük sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil, topyekûn alçalıyoruz. Herkes alçalırken bizim de alçalmamız çok da kötü bir şey değil” dedi.

Ticaret resmen duruyor

Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da ülkelerin bazılarının kapandığını, bazılarının ise sırayla kapanmaya başladığını belirten Haydar Yenigün, “Avrupa'da ekonomide duraklama var. En çok Almanya'ya güveniyorduk ama orada da tökezleme başladı. Geçen hafta Avrupa'da artık korona paniği de başladı ve olaylar çok hızlı gelişti. Bu ticaretin durması demek. İspanya benzer sinyaller veriyor, Almanya'da ölümler arttı. İngiltere'de dört vatandaş ölmüş. Bunların hepsi Avrupa'daki var olan ekonomik yavaşlamanın üzerine bir de korona problemini koydu. Bunların rakamlara, sonuçlara nasıl yansıyacağını öngöremiyoruz” dedi.

İlk elektrikli ticari geliyor

Endüstri 4.0'ı uygulayan dünyanın en gelişmiş üretim merkezlerine verilen ‘Global Lighthouse' ödülüne sahip olduklarını hatırlatan Haydar Yenigün, “Dünyada bu ödülü alan 4 otomotiv fabrikası var. Biz aslında bunu zorluklarla boğuşurken gerçekleştirdik. Verimliliği artırmak için veriyi ve bilgiyi keşfettik. Elektrikli araç üretiminde Kocaeli fabrikasında, PHEV (plug-in hibrit/şarjlı hibrit) hattında, geleceğin fabrikasının bir küçük modelini oraya koyduk. Bu yıl ilk PHEV Transit modelimizi ürettik. 2021'de Türkiye'nin ilk yüzde 100 elektrikli ticari aracını da üreteceğiz” dedi.

Tedarik kötüleşiyor İspanya da duruyor

Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs, İtalya'dan sonra İspanya'daki fabrikaları da vurdu. Volkswagen Grubu, Barcelona yakınlarındaki Seat'ın Martorell fabrikasının parça tedarikinde sıkıntı yaşanması nedeniyle bugünden itibaren tatile gireceğini açıkladı. Seat'ın yanı sıra Renault-Nissan üretimleri de olumsuz etkilendi. Nissan, jant tedarik edemediği için iki fabrikasını Cuma günü kapattı. Renault, Valladolid ile Palencia tesislerinde önümüzdeki hafta iki gün üretimi durduracak.

Cenevre iptal oldu New York ertelendi

Koronavirüs nedeniyle ilk önce Avrupa'nın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Cenevre iptal edildi. Mart ayı başındaki etkinliğin iptali, birçok üreticinin milyonlarca dolar zarar etmesine sebep olmuştu. Cenevre'nin ardından gözler Nisan başında düzenlenen New York Otomobil Fuarı'na çevrildi. Virüs salgını nedeniyle 10-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan etkinlik, ağustos ayın ertelendi.

İtalya'da otomobil fabrikaları kapandı

FIAT Chyrsler Automobiles (FCA), geçen çarşamba günü ülkede salgının en yoğun yaşandığı bölgelerde yer alan Pomigliano d'Arco, Melfi, Atessa ve Cassino fabrikalarındaki üretimi bugüne kadar durdurdu. Diğer taraftan İtalyan süper spor otomobil üreticileri Ferrari ve Lamborghini de üretimi geçici olarak durdurdu. Lamborghini, 25 Mart'a, Ferrari de 23 Mart tarihine kadar üretimi yapmayacak.

Otomotiv sektöründe tüm üretim ve satış öngörüleri bu hafta içinde değişecek

OTOMOTİVDE BÜYÜK KAOS!

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Çin'de geçen ay otomobil pazarı yüzde 80 küçüldü. Yani şirketler bir önceki seneye göre yüzde 80 daha az üretip, sattılar. Bu anormal düşüş sadece Çin'e has kalır, başka yerde tekrarlanmaz diye düşünürken, Avrupa'nın göbeği sayılacak İtalya bir anda virüsün pençesine düştü ve bir kaç hafta içinde, turistik İtalyan şehirleri insansız hale geldi. İtalya'da herkes can derdinde olduğu için kimsenin bu kaos içinde araç almayı düşündüğünü, sokağa çıkacağını, galeri gezeceğini düşünmüyorum. Önceki gün Avusturya hükümeti de bir dizi öneri açıkladı. Buna göre gıda ve ilaç satışı yapmayan tüm dükkanlar kapalı kalacak. Tüm dükkanlar derken, araç satış merkezleri de buna dâhil. Bu ve benzeri tedbirler artıyor.

YA FABRİKALAR KAPANIRSA?

Avrupa'nın her ülkesi benzer toplumsal tedbirler ve kısıtlamalara başladı. Sadece genel sosyal-toplumsal tarafta değil, iş hayatında da daha evvel görmediğimiz tedbirler devreye sokuluyor. Bu noktada Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca'nın söyledikleri çok önemli. “Cuma günü bir çalışma arkadaşımız 3 büyük Alman otomotiv ana ve tedarik sanayi şirketinde muhataplarını aradı, kimseyi bulamadı” diye konuşan Kanca, Avrupa'da özellikle ofis çalışanları ve beyaz yakalıların evde kalmayı tercih ettiğini söylüyor. Kanca, “Tabi bu arada asıl mesele üretimde çalışanların ne olacağı? O daha kararlaştırılmadı. Eskisi gibi devam ediyor gözüküyor ama bu haftaki salgının şiddeti onu belirleyecek. Ya fabrikalar da kapanırsa ?” yorumunu yaptı.

OLAY BAMBAŞKA BOYUTTA

Çin pazarındaki düşüşün Türk otomotiv sanayine çok fazla olumsuz etkisinin olmadığını ifade eden Kanca, şöyle konuştu: “Ama şimdi olay bambaşka boyuta geldi. Artık sorun müşteride. Evet, tam da sorun bu. Şimdi müşteri sokağa çıkamıyor ki, otomobile binsin. Müşterinin otomobil almaktan başka dertleri var ve bir süre bu böyle kalacak gibi. Türkiye'de otomotiv üretiminin yüzde 75'i Avrupa'ya gidiyor. Ama Avrupa korona sebebiyle şu anda araç üretmek yerine başka bir şeye odaklanmış durumda. Bu sebeple geçen haftaki üretim planları, satış adedi öngörüleri pazartesi günü değişecektir. Ve araç galerilerinden geriye doğru gelerek herkes satış-üretim tahminlerini değiştirecek, aşağı çekecektir. Hükümetlerin, insanların gelecek haftalarda nasıl reaksiyon vereceğini kestirmek zor. Şu anda ciddi bir belirsizlik var. Gelecek haftayı görmek, alınan tedbirlerin neye yarayacağını beraber görmek lazım.”