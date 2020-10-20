Sağlıkta yöneticiler hem değişti hem değişmedi!

Bir süredir Adana'nın en önemli kamu hastanelerinin yöneticileri için değişiklik gündemde.

Başta en büyük değişiklik Yüreğir devlet Hastanesi'nde gündeme geldi. Sonra da Şehir Hastanesinde.

Buralar için yöneticileri hem değişti hem değişmedi desek yalan olmaz.

Biraz garip gelebilir ama izah edelim.

Hükümet bir süre önce önemli illerde sağlıkta önemli değişikliklere gitti.

Bunlardan birisi de Adana oldu.

Neyse bu operasyonlar sırasında Adana'da Sağlık Müdürü Ahmet Özer görevden alındı. Yerine SSK Hastanesi olarak bilinen Seyhan Devlet Hastanesi'nin başarılı Başhekimi Dr.Halil Nacar getirildi.

Burada Ahmet Özer'in de hakkını yemeyelim. Kendisi Adana'da zor zamanlarda önemli hizmetler yaptı.

Fakat bu işler iktidarın ve yeni yönetimin bir tasarrufudur…

Neyse benim de uzun yıllardır çalışmalarını takdirle izlediğim Halil Nacar, Sağlık İl Müdürü olduktan sonra, uzun zamandır çeşitli şikayetlerin dolaştığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde köklü bir değişikliğe gidildiği haberini aldım.

Başta Başhekim olmak üzere Hastanenin tüm üst düzey kadrosu değişmiş. Ya da değiştirilmek için gerekli işlemler yapılmış diyelim.

Fakat değişen bir şey olmamış.

Yani görevden uzaklaştırılması için yazıları yazılar kişiler yeniden işlerinin başındaymış.

Aynı şekilde Şehir Hastanesi için de benzer konu söz konusu…

Bu yeni Sağlık İl müdürlüğü yönetimi için can sıkıcı bir konu olmalı…

Çünkü düşünün, İl müdürü olarak bir kan değişimine gitmek istiyorsunuz bunun için de gerekli operasyonu yapıyorsunuz fakat bu durduruluyor.

Halil Nacar gibi kendisini yıllardır kanıtlamış, sağlık teşkilatını en küçük yöneticilerinden en tepe noktalarına kadar tanıyan bir bürokratın elini kolunu bağlamak hoş değil. Adana'da verilecek sağlık kalitesini bu durum elbette ki olumsuz etkiler.

Halil Nacar, yine de bu işlerin üstesinden gelecektir. Çünkü arkasında, kendisini o göreve getiren güçlü bir irade var.

Fakat, bu işler neden böyle oluyor diye bir araştırma yaptım ve şu sonuçlara ulaştım.

Evet bu kişiler hakkında gerekli yazışmalar ve talepler Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne iletilmiş. Ancak bu değişikliğin Bakanlık içindeki Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) denilen ortamda yayınlanıp kesinleşmesi gerekiyormuş.

Bir nevi resmi gazete gibi düşünün.

Fakat, bu değişiklikler henüz burada işlenmediği için arkadaşlar göreve devam ediyorlarmış.

Tabi bu arada tayin edildiğini ya da görevden el çektirildiğini öğrenince odasından, çekmecelerinden eşyalarını toplayan yöneticiler de olmuş fakat tekrar görevlerine dönmüşler.

Fakat şimdilikmiş bu durum…

Çünkü bu bürokratik işlemin biraz zaman alacağını söylüyorlar.

Kimisi Nisan'ın 14'ünü bulur, kimisi de birkaç hafta içinde sonuçlanır diyor.

O zamana kadar eski yöneticiler görevlerine devam edeceklermiş.

İlginç bir durum.

Üst yönetim açısından rahatsız edici olmalı, gerçi alt kadro tarafından da öyle…

Çünkü göreve devam edecekler mi etmeyecekler mi?

Bunu herkesin bilmesi lazım.

Bence Sağlık Bakanlığı burada çok büyük bir hata yaptı.

İnsanların bir görevi sürdürüp sürdürmeyecekleri ya da kiminle çalışacaklarını bilmek hakları.

Bu konuda birkaç kez Adana İl Sağlık müdürü Halil Nacar'ı aradım ama ulaşamadım.

Ulaşsaydım, bu değişiklikleri kendisinin bizzat isteyip istemediğini, evrakları bizzat genel müdürlüğe götürüp götürmediğini ve bu kişilerin akıbetlerinin ne olduğunu soracaktım.

Halil Bey'e ulaşamayınca başka kaynaklardan bilgi almaya yöneldim ve yukarıda yazdığım bilgilere ulaştım.

Neyse, bu işler yakında su yüzüne çıkar.

Fakat benim edindiğim bilgi, bu kişilerin dönüşlerinin olmadığı yönünde…

Yani bürokratik işlemler görevlerini sürdürmeye ancak bir süre daha yeter.

Daha sonra ise öncelikle ve büyük çaplı Yüreğir Devlet sonra Şehir Hastanesi olmak üzere tüm kamu hastanelerinde ve kamu sağlık kurumlarında önemli değişiklikler gerçekleşecek.

Bakacağız, göreceğiz…