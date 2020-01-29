Gül döktüm Katarlının yollarına!

Katar'ın Emir Şeyhi Al Sani, Başbakan Al Sani'nin istifasını kabul ederek, yerine Al Sani'yi atadı. Ülkede Al Sani'den bol bir şey olamayınca İçişleri Bakanı Al Sani aynı zamanda Başbakan Al Sani olarak görev yürütecek.

Aklıma birden Başbakan Davutoğlu'nun istifa ettirilip yerine Binali'nin geçmesi geldi. Başbakanlık bile bitti! Türk tipi başkanlık sistemi diye geçtiğimiz Katar tipi üniter anayasal monarşi gibi bi şii… Baksanıza benziyor şekli, tipi…

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Aramızın en iyi olduğu ülke Katar değil mi? Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim mi? Demokrasi, hukuk ve adaleti olan bir ülke seçemedik mi?

İşin enteresan tarafı Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervi için kurulan ortaklığa Türkiye'nin dostu Katar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin yanında yer aldı. Bizi kıskandırmak mı amacı?

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Ben bu Katar'dan şüpheleniyorum işin doğrusu… Yıl 2015… Katar Emiri yaklaşık 1.5 milyon dolar rekor fiyatla satın aldığı taya “Erdoğan” adını koydu. Pistlerde koşturdu. Erdoğan'ın attan düştüğünü bilmiyor muydu?

Yıl 2018… Türkiye sıkışmıştı. “Katar düğmeye bastı” diye yandaş medyada başlıklar atıldı. Az buz değil, 2018'de 20 milyar dolar yatırım yapacaktı. Bizzat Katar Emiri açıkladı. Yapılmadı! O da arada kaynadı…

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Ya 2016 yılı… Farklı mıydı? 6 aylık süreçte Suudi Arabistan ve Katar, Türkiye'ye 250 milyar dolarlık akış sağlayacaktı. Herhalde o da bir yerde tıkandı!

Hele 2014 yılına ne demeli? Katar sermayeli enerji şirketi Afşin Elbistan Termik Santrali Projesi'ne 14 milyar dolarlık yatırım sözü vermişti. Bir daha ortada görünmedi. Telefonu bile açmadı. Hep meşgule attı.

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Şeyh, geçen yıl 15 milyar dolar yolluyorum diye tweet atmıştı. Galiba hesaplar karıştı. Hazine'nin hesabına gelmesi gerekiyordu. Kim bilir kimin hesabını gitti?

Katar hiç mi yatırım yapmadı? Yaptı! Daha çok olmuşları topladı. Finansbank'ı gayet ucuza aldı. ABank'ı bünyesine kattı.

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BMC'nin yarısını yandaşla paylaştı. Şu şansa bakın ki aldıktan sonra şirket tank ihalesini kazandı. Milyarlarca dolarlık Tank-Palet fabrikasını bedavaya kaptı.

Digitürk'ü aldı. ATV-Sabah ortaklığı, Banvit ortaklığı, Marmaris'te oteller, Beymen, inşaat şirketleri, Boğaz'da yalı, Sürmene'de yayla derken ciddi para yatırdı.

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Kısaca ölü fiyatına ne varsa onları aldı. Öyle sevindi ki, Şeyhi Türkiye'ye 500 milyon dolarlık uçak hediye etti. Daha pahalısı tarihte görülmedi.

Belli ki Türkiye altında kalmadı. Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza'nın Kanal İstanbul güzergâhında 44 dönüm arazi aldığı ortaya çıktı! Sahi taa Katar'dan nasıl da anladı, o arazilerin prim yapacağını?