Keşke yüksek enflasyon tercih edilmeseydi!

Ülkede insanların maaşlarına istatistik kurumunun enflasyon oranına göre zam yapılıyorsa, kurum da bu oranları zımparalayıp yüzde 11.89 açıklıyorsa…

İnsanların alım gücü her geçen gün azalıyor, fakirleşiyorlar. Her şeyin en ucuzunun peşine düşüyorlar. Bırak ev almayı, eve ekmeği zor götürüyorlar.

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Neyse ki; böyle zor günlerde bizlere yol gösteren devlet büyüklerimiz var. Özellikle de müthiş ikili… Neydi o “ayyaş ikili” zamanı… Artık hurafeleri bıraktık, bilim öne çıktı!

Biri; “Abartma herkes evine ekmek götürebiliyor” derken, diğeri Bahçeli; “Keşke riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi” deyip yaptığımız o büyük hatayı yüzümüze vuruyor.

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Millet aç evine ekmek götüremiyor diye askıda ekmek uygulaması başlatan kendisiydi… Sayesinde vatandaş eski ve riskli binalarda oturmanın parayla alakası olmadığını öğrendi!

Bizi fena enseledi… Bu değişik bir hobi… Hayatta her şeye sahip olan insanlar biraz heyecan tatmak istiyorlar. Tercihlerini çürük bina yönünde kullanıyorlar. Bu sayede adrenalini iliklerine kadar hissediyorlar.

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Milletin tek zevki var. Ne yapsınlar? Volkanik bir adaya mı taşınsınlar? Pes artık, ona da karışıyorlar.

Yalıda da oturabilir,

köşkte de… İyi de keyfi çıkar mı öyle? Havuzlu villada oturmak hatta saraya taşınmak, riskli binada oturmakla kıyaslanır mı?

Zira saray milletin değil mi? Sakini öyle demişti! İsteyen taşınır. Kim karşı çıkacak ki?

Onlarca seçenek arasında tercihini bu yönde kullanmışsa saygı duyacaksın. Sorgulamayacaksın!

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Yalnız bu saatten sonra halka düşen de riskli bina tercihlerinden dolayı özür dilemektir. Yaşattığı deprem felaketi nedeniyle mahcubiyet göstermektir!

Neden devletin İdlib'de Suriyelilere yapıp dağıttığı gibi müstakil evleri tercih etmediler. Neden 7 katlı ve kalitesiz binalarda oturmayı tercih ettiler?

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Aynı şekilde… Halkımız istatistik kurumunun fiyatları topladığı marketleri tercih etmeyip lüks marketlerden alışveriş yapıp sonra da enflasyondan şikayet ediyorlar.

Oysa istatistik kurumuna sorsalar son bir yılda sadece yüzde 11.89 artmış enflasyon ile alışveriş yapacaklar. Tabii ki nereden alışveriş yaptıkları gizli! Söyleseler kalır mı zevki?

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Küçük görmeyin başarılarını… Fiyat artırmayıp gramajları düşürmek suretiyle paketleri kuş kadar yapan şirketlerden tutun, enflasyonu hesaplarken sadece fiyat toplanacağı gün indirime giden marketlere kadar herkesin bu başarıda payı var!

Tıpkı Bahçeli'nin olduğu gibi benim de bu hayatta keşkelerim var. Keşke… Eee? Oldu mu? Olmadı! O zaman bir daha… Keşke… 40 kere söylersem olur belki de… Ah keşke…