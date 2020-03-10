Dünya ekonomileri fena sallanıyor. Bizde gündem bir türlü ekonomiye gelemiyor. Tam gelecek, Erdoğan; “Kanal İstanbul'da milletimizin ne dediğine ne istediğine bakıyoruz” falan diyor.

Tabii burada milletin kim olduğu da önemli… Katarlılar bunu beğendi!

Artık bayatlamış olacak ki bu gündem değiştirme çabasını pek kimse yemedi… En güzeli; “Parasını bulabiliyorsan yap tabii ki” demeli!

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Keşke internet klişelerini kullansaydı. O ünlü bakın kim çıktı? Son halini görenler şaşırdı! Öyle bir şey açıkladı ki!

Hiç değilse millet meraklanırdı. Daha başarılı bir hamle sayılırdı.

Neyse ki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu açığı fark etti ki; “2019'u beklentinin üzerinde büyüme ile kapattık. Son çeyrekten daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi göreceğiz” çıkışını yaptı. Ekonomin halini görenler şaşırdı!

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Tabii ilk çeyreğin bitmesine daha 21 gün var ama ne fark eder ki? Sen aklındaki büyüme rakamını söyle, çıkartır onu İstatistik Kurumu'nun analistleri…

Ekonomiye çeyrek çeyrek bakıyoruz. O çeyrekten daha iyi… Bu çeyrekten hallice… Şu çeyreğe benzer ilerliyoruz. Usta çeyreğin içini alıp söyle diyemiyoruz.

Oysa topluca baksak; 2002 yılında asgari ücretle 8 çeyrek altın alınabilirken, bugün 4.5 çeyrek altın alınamıyor! Bak onu hiç söylemiyoruz.

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Son çeyrekten daha iyi bir tablo elde edebilmek için Türkiye yüzde 6'dan fazla büyümeli… Bütün dünyada talep kısılmışken, virüs ortalığı kırıp geçirirken mi?

Olmaz ama oldu da Türkiye'de virüs görürsen… Ne olacak? Açıklayan doktorun başı yanacak! Ekonomiye darbe vurmakla, dış mihrakların adamı olmakla suçlanacak.

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Neyse ki ülkede ufak tefek hesap sapmalarına kimse takılmıyor. En son 2019'da 2.5 milyon yeni istihdam vaat etmişti kendisi… Bırakın yeni istihdamı daha fazlası işsiz kaldı. Konu kapandı!

Lakin bunların hepsi kısa vadeli para politikalarının akıbeti… Piyasayı krediye boğmanın nimeti… Teknik olarak anlatırım ama reel sektöre faydası yok ki! Sahi nasıl ödeyecekler o kredileri?

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“Hesaplama” deyince aklıma İstanbul Havalimanı'na metro hattını yapan mühendisler geliyor! Hesaplama hatası nedeniyle metro istasyonu havalimanına 300 metre uzakta sona eriyor!

Nasıl başarmışlar? Planları ütü ile mi yapmışlar? En azından havalimanını tutturmuşlar!

Osman Gazi Köprüsü'nde halatın kopmasından kendisini sorumlu tutan Japon mühendis Kishi Ryoichi intihar etmişti. Keşke Türkiye'de bırak hatayı, kasıtlı yapsan bile kimsenin gıkı çıkmayacağını bilseydi!