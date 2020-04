Bir ay şöyle geçti!

İlk virüs kapmış hasta 11 Mart'ta görülmüştü. Önceki gün itibarıyla bir ay doldu. Bir ayda çok sayıda ve peş peşe kararlar alındı.

Hedef zinciri kırmaktı.

Salgını hızla durdurmaktı.

Bakanlar canla başla çalıştı.

Ofisler de canla başla.

16 bakanımız var.

Ve 16 ofis.

Ve 16 da kurul.

★★★

16 bakanlığın bakanı, 16 ofisin de başkanı, bu salgınla savaşın ilk 30 günü içinde aldıkları her kararı, besmele çeker gibi “ezberlenmiş cümleyi” tekrarlayarak açıkladılar:

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

TENSİPLERİYLE.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

EMİRLERİYLE.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

TAKDİRLERİYLE.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

İZİNLERİYLE.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

ÖNERİLERİYLE.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

DUALARIYLA.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

DESTEKLERİYLE.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

İSTEĞİYLE.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

ARZUSUYLA.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

İŞARETİYLE.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

ONAYIYLA.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

BUYRUĞUYLA.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

FERASETİYLE.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

ÖNGÖRÜSÜYLE.

Sayın Cumhurbaşkanımızın.

ZEKASIYLA.

★★★

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 9 Temmuz 2018 tarihinde geçtik. 22 ay önce. Yaklaşık 660 gün önceydi. 660 gündür her bakan, her bakan yardımcısı, her ofis başkanı, her kurul başkanı söze “Sayın Cumhurbaşkanımızın…” diye başladı. En son İçişleri Bakanı da “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 30 büyükşehir artı Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kararı aldık” dedi.

Yani!

Bir karar alınırken:

Bilgi.

Birikim.

Beceri.

Yetkinlik.

Cesaret.

Hepsi partili Cumhurbaşkanı'ndan geliyor. En son İçişleri Bakanı'nın, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla…” diye açıkladığı kararda 65 milyon vatandaşımızın yaşadığı 31 kentte, gece yarısından önce halkın bir bölümü marketlere ve bakkallara hücum ederek, Bilim Kurulu'nun ve fedakar doktorlar ile sağlık çalışanlarının tüm hedeflerini bozdu. Salgını hızlandırdı. Çünkü “ezber tekrar ederek” Cumhurbaşkanının talimatıyla alınan karar eksikti, yarımdı, düşüncesiz, mantıksızdı.

★★★

Son bir söz diyeceğim:

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bir “ezber tekrarı…” yerleştirdi ama sonuçları ortada. Salgından sonra hiçbir şey aynı olmayacak.