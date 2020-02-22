Sovyetler (bugünün Rusyası) oraya sınır güvenliğini korumak için girdi. Çok sayıda asker gönderdiler. Kısa zamanda Kabil ile ABD arasında başlayan yakınlaşmanın hesabı kesilecekti.

Tırmanma.

Üstünlük sağlama.

Hücum.

Kesin zafer.

Afganistan düşecekti.

ABD ise o sırada Vietnam'da derin bir yenilgi almıştı. Bu yüzden Afganistan'a Rus ordusunun girmesine karışmayacağı bekleniyordu. Tersi oldu. Washington kod adı “Siklon” olan ve isyancıları etkin bir biçimde destekleyen gizli operasyonu yürürlüğe koydu. Böylece ABD'nin Vietnam'da düştüğü tuzağın benzerine Sovyet Rusya, Afganistan'da düşmüş oldu. ABD, Suudi Arabistan'ı Afgan mücahitlerine para, silah ve militan desteği vermekle görevlendirdi. O sırada Usame bin Ladin 22 yaşında bir üniversite öğrencisiydi, silahı alıp Afganistan'da savaşmaya gidenlerin arasında yer aldı. El Kaide böyle doğdu. Afganistan ateş, ölüm, yıkım, kin, nefret, boğazlaşma ve Sovyet Rusya ile ABD adlı iki süper güç arasında bilek güreşi masasına dönüştü. Sovyet Rusya Afgan bataklığından çıkamadı ve bitişini hazırladı. Usame bin Ladinler ise silahlarını daha sonra eski destekçileri Amerika'ya doğrulttular.

★★★

Bugün Suriye'de Rusya ile ABD yine bilek güreşi içindeler. Ve Afganistan bataklığının daha derini Suriye'de El Kaide türevi “cihatçı- mezhepçi-köktendi-radikal-vesayetçi” silahlı grupların birbiriyle boğuşturulduğu topraklara dönüştü.

Sünni-İhvan Bölgesi.

Nusayri-Alevi Bölgesi.

Vuruşuyorlar.

Suriye ordusu arkasına Rusya ordusunu ve İran destekli 120 bin civarında Şii milisi almış.

Korkunç boğazlaşma.

Ölüm rüzgarı esiyor.

Şu sırada İdlib'te 70 bin silahlı muhalif (bunların yarısı Suriyeli, diğer yarısı 20 ayrı ülkeden gelmiş El Kaide'den türemiş çeşitli ad ve namda örgütler) Suriye ordusu ile çarpışıyor.

Sivil halk can telaşında.

Yerinden, evinden, toprağından, işinden üretiminden kopmuş yeni 870 bin kişi Türkiye sınırına yakın barınaklarda, çadırlarda, inşaatı bitmemiş evlerde, açık alanda, zeytin ağacı altında yaşıyorlar. Bu 870 bin kişinin yüzde 60'ının da çocuk olduğu haberleri var.

★★★

Biz böyle bir bataklığa; “eğit-donat- Suriye'nin dostları” toplantıları ile dahil olduk. Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı, “Bekamız için Suriye toprağına girmek zorunda kaldığımızı” söylemekteler. Esen rüzgara göre bazen Rusya ile dost ve müttefik, ABD ile düşman ve asla uzlaşmaz oluyoruz. Ucuz diye S 400 alıyor, onu kullanıma hazır hale getiremeden Rusya ile bozuşup, ABD'den ve NATO'dan Patriot istiyoruz. Suriye'ye gözlemci olarak gönderdiğimiz askerlerimizden şehit haberleri geliyor. Gazeteler “Rusya ile savaş kapıda mı?” başlıkları atıyorlar.

Suriye 3'e bölünmüş.

İdlib Özerk Bölgesi.

(Türkiye destekliyor)

Kürt Özerk Bölgesi

(ABD ve Rusya destekliyor)

Esad'ın Bölgesi.

(Rusya ve İran destekliyor)