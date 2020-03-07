Astana Mutabakatı ve Soçi öldü: yerini Moskova Mutabakatı aldı. Türkiye adına görüşmeleri yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaseti ve stratejisi açısında “Zafer mi” elde edildi, yoksa “Hezimet mi” oldu.

Onu tarih yazacak.

Görünen şu:

Tüfek elde.

Parmaklar tetikte.

Ateşkes oldu.

Zaten Moskova'ya Putin ile görüşmeye “zafer elde etmek” için değil, “ateşkes” istemek için gidildiği çok açıktı. Türk Ordusu'nun “vatan savunması için” değil de Suriye Diktatörü Esad'ı devirmek ve Suriye'ye silah zoruyla demokrasi getirmek için savaşmasına hayır diyenler açısından olumlu bir sonuç çıktı.

Her barış.

Savaştan iyidir.

★★★

Yıllarını askeri ve diplomatik savaşların ince labirentlerini çözmeye ayırmış değerli yazar Ali Sirmen'in de dikkat çektiği gibi vura vura, öldüre öldüre, bombalaya bombalaya bir ülkeye demokrasi getirmek mümkün olmuyor. Bunu ABD Irak için denedi. Demokrasi ve pazar ekonomisi getireceğim diyerek vura vura, bombalaya bombalaya Saddam'ı devirdi ama Irak'a demokrasi gelmedi.

Yandı, yıkıldı Irak!

ABD'ye de dünya lanet okumaya devam ediyor.

★★★

Moskova görüşmeleri sonunda Putin'in, Esad'ın arkasında duracağı kararlılığı çıktı. Esad'ın aldığı topraklar (adamın zaten kendi ülkesi ve kendi toprakları) ona bırakıldı. Putin, bir ayda 59 Türk askerinin şehit olmasından ötürü özür değil, taziye diledi. Türk heyetine “ateşkesin zafer anlamına gelebileceği” duygusuyla yetinen bir çıkış kapısı aralanmış oldu. Türk askerinin bulunduğu gözlem noktaları Esad'ın kontrol altına aldığı bölgenin içinde kaldı. Esad'ı devirmek için savaşan muhalifler ise İdlib şehir merkezinde kaldılar. Otoyollar şimdilik paylaşıldı.

Özetle:

Tüfek elde.

Parmak tetikte.

Ateşkes oldu.

★★★

Yarın, öbür gün neler olur? Parmaklar yeniden tetiğe dokunabilir. Nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'den Türkiye'ye doğru yeni bir sığınmacı dalgası da gelebilir. Yeniden “kim terörist- kim Özgür Suriye Ordusu” ayrışması başlayabilir.

İbret almalı:

Vura vura.

Bombalaya bombalaya.

Bir ülkeye demokrasi, özgürlük ihraç edilemiyor. Yangını büyüterek de yangın söndürülemiyor.