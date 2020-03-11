Yumruk o yumruk! Sade eller değişti!

Ne zaman birine yumruk atılsa aklıma Neyzen Tevfik'in 2 satırlık şiiri gelir: “Türkü yine o türkü, sazlarda tel değişti/ Yumruk yine o yumruk, varsa bir el değişti.”

Kaba kuvvet!

Saldırı!

Ağır küfürler!

Hücumun sebebi; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “haysiyetsizdir… onursuzdur… şerefsizdir…” kelimelerini kullanmıştı. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'da basın toplantısı yapıp, “haysiyetsiz… onursuz… şerefsiz…” kelimeleriyle karşı cevap vermişti.

★★★

Sağduyu bekledik.

“Cumhurbaşkanı'na kimsenin hakaret etmeye hakkı yoktur ama Cumhurbaşkanının da kimseye hakaret etme hakkı olmamalıdır” diyen bir vicdanın sesi konuşsun. Cumhurbaşkanı bizzat partisi tarafından “özür dilemeye” çağrılsın.

Çağıran olmadı.

Boş yere bekledik.

Kötü söz söylemek: Cumhurbaşkanı için hak, Engin Özkoç için linç sebebi sayıldı. Engin Özkoç'a Meclis kürsüsünde konuşurken AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in öncülüğünde baş-göz yaralayan hücum yapıldı.

★★★

Vahit Kiler, durmadı.

Tehdide devam ediyor.

Bir video çekilmiş. Siz de görmüş olmalısınız. Vahit Kiler, “O şahsın (Engin Özkoç'un) Meclis'ten çıkarken muhakkak bir yerlerinin kırılarak çıkması lazımdı. İçim hâlâ soğumadı… O şahıs Meclis'e inşallah bir daha gelmez. Eğer gelirse eksik kalanı tamamlarız…” Vahit Kiler'in “kemik kıran, diş döken yine de içi soğumayıp tehdit etmeye devam eden yumruğunun” arkasında bir güç olmalı.

Bu güç nedir?

Vahit Kiler, AKP'den Bitlis Milletvekili seçilmeden önce Kiler Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı idi. Milletvekili oldu, yasa gereği Kiler Holding yönetiminden ayrıldı. Yerine kardeşi geçti. Kiler Holding, en yükseği 5 katlı apartmanların bulunduğu İstanbul Dördüncü Levent'te Dünya'nın 17'nci ve Türkiye'nin de 1'inci en yüksek binasını dikti. AKP'li Kağıthane Belediyesi ve o dönem AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin “parsele özel imar planı” ile Kiler Holding'e 216 metre yüksekliğinde (87 katlı) ve tepesinde “tenis sahası da bulunan” dev bina kitlesi Supphire (okunuşu safir) adıyla dikildi.

★★★

Kiler Holding'e ayrıca Mecidiyeköy'de Tekel'in Likör Fabrikası'nın kupon arazisi, başka hiçbir şirketin girmediği ihale ile 275 milyon 700 bin TL karşılığı satıldı. O yıllarda CHP Şişli İlçe Başkanı Dursun Çaltı, “devlet malı fabrikanın yeri iktidar partisi yandaşı şirkete yok pahasına satıldı” diye gazete ilanları verip, karşı çıktı. İhale yenilendi ve aynı arsa başka birine 416 milyon 500 bin TL'ye satıldı.

★★★

Yumrukta öfke!

Diş döker.

Kemik kırar.

Dinmiyor.

Siz tahmin edin:

Niçin dinmiyor?