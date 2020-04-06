Gelen mesajlardan anladığıma göre herkes virüslü günlerde Bodrum'u merak ediyor.

“İstanbullular gelmezse Bodrum kurtulur!” diyenler de var.

Yanlış bir düşünce! Virüs tüm dünyayı esir etti. Bodrum dünyadan başka bir yerde mi ki, salgının dışında kalacak?

Koronavirüs salgını küresel bir felakettir. Din, dil, ırk, cins, ülke, millet, kent, köy, kasaba ayrımı yapmıyor, her yere, herkese saldırıyor!

★★★

Yalnız Bodrum değil, bütün turizm yöreleri aynı sıkıntıyı yaşıyor.

Belediye başkanları, vatandaşlara çaresizlik içinde “Kendi güvenliğiniz için gelmeyin. Çünkü hastanelerimiz yetersiz. İnsanlarımız kendilerinin, sevdiklerinin ve tüm yurttaşlarımızın sağlığını düşünmelidir. Bu kara günler geçtikten sonra sağlıklı günlerde yine hep beraber olacağız” diye sesleniyorlar.

Bu haklı bir yakarıdır.

Salgından en çok etkilenen ilçe Bodrum…

Bodrum'un en güvenilir yerel haber gazetesi Bodrum Gündem'in yöneticisi olan meslektaşım Fatih Bozoğlu'na salgın günlerinde Bodrum'u sordum. Anlattı:

★★★

“Bodrum'da 3 ölüm var… Şehre giriş çıkışlar kontrol altında…

Pazarlara girişlerde ateş ölçümü yapılıyor ve 60 yaşın üstünde ve 20 yaşın altında olanlara giriş izni verilmiyor.

Yasak öncesinde günlük 125 bin araç giriş çıkışı vardı.

Özel araçlarıyla Bodrum'daki yazlıklarına gelenler ‘Evde kal' uyarısını pek dinlemiyorlar. Bu nedenle İstanbul'dan sonra en riskli yer Bodrum olabilir!

★★★

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın çabaları takdire değer… Gece-gündüz, canla başla çalışıyor.

Sahada görev yapan gazete muhabirlerinin her birine, virüsten koruyucu ‘Tulum' verdi. Bol miktarda dezenfektan, 50 adet maske, 100 adet eldiven armağan etti.

Bodrum'daki araçlar ücretsiz olarak Konacık Gazderesi mevkiindeki, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde dezenfekte ediliyor.

Özellikle taksiler ve minibüsler her seferden sonra buraya gelip ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

Yerel halk ‘Evde kal' kampanyasına genelde uyuyor.

Ekonomi çok sıkıntılı. Bu sürecin sonunda büyük bir çöküş olması kuvvetle muhtemel.

Özellikle turizm ve ona bağlı 58 sektör domino taşları gibi zincirleme etkiyle yıkılabilir.

★★★

Bodrum'da üç hastane var.

Bodrum Devlet Hastanesi 77 yatak kapasitelidir. 3 yerleşkede 4 bina ile hizmet vermektedir. 7 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Acıbadem Hastanesi 104 yatak kapasitesindedir. 23 yoğun bakım ünitesi vardır. Bu ünitelerin 9 tanesi yeni doğanlar, 14 tanesi de yetişkinler içindir.

Bodrum Amerikan Hastanesi 40 yatak kapasitelidir. 4 yoğun bakım ünitesi vardır.

Bu üç hastane, Bodrum'un aşırı kalabalık olması halinde bu yükü taşıyamaz.

Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ‘Lütfen gelmeyin' çağrısı yerindedir.

Bu kötü günler de elbette geçecektir. Sabırlı olmak ve evden çıkmamak gerekiyor.”

“Tefeciye muhtaç etmeyin”

Bodrum bir ilçe fakat beş ilçe büyüklüğünde…

Bugün Türkiye'nin birçok il merkezindeki banka şubesi sayısı 30'u – 40'ı geçmez. Oysa bir ilçe olan Bodrum'da 70'den fazla banka şubesi vardır.

Bu da, Bodrum'daki ticari hayatın canlılığını ve para trafiğinin birçok ilden daha fazla olduğunu gösterir.

Koronavirüs salgını nedeniyle Bodrum'da ticaret ağır bir darbe yedi.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon tüm bankalara:

“Bizleri tefeciye muhtaç etmeyin! Ortak düşmanımızı yeninceye kadar ticaret erbabına hoşgörülü olun” diye seslendi.

GÜNÜN SÖZÜ

Hayat ay gibidir, bir parlak, bir karanlık. Şimdi karanlık günlerdeyiz!