“Nefes alamıyorum!”

Türkiye'de “duayen” diye anılan az sayıdaki bankacıdan birisiydi İbrahim Betil; 50 yaşında bankacılıktan emekli olana kadar…

Betil son 26 yıldır kendini “sivil topluma” adadı.

Çok ortaklı bir yapıyla 1992 yılında 17 milyon dolar sermaye ile kurduğu Bank Ekspres'i, 2 yıl sonra 11 milyon dolara Doğuş Grubu'na satmıştı.

Korkmaz Yiğit'e geçen banka battı gitti.

Türkiye'de siyaset ve finans kapital ilişkisini örnekleyen vahim bir hikaye…

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Dönemin merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal, banka kurma lisansı verdiği Betil'den oğlu Ahmet Özal'a destek istiyor.

Ahmet Özal yurtdışındaki hesabındaki 5 milyon doları Bank Ekspres'e aktarıyor. Bunun karşılığında da aynı tutarda kredi kullanıyor.

1994 ekonomik krizinde Bank Ekspres'teki hesabı boşaltıyor.

Bir koyundan iki post çıkartıyor.

Ahmet Özal'ın kamu bankalarından kullandığı milyonlarca dolar kredi ne oldu derseniz? DEVE!

Halkımız onu 1999 seçimlerinde baba ocağı Malatya'dan bağımsız milletvekili olarak Meclis'e gönderdi.

Yetmedi: 2015 genel seçimlerinde Saadet Partisi Mardin Milletvekili Adayı olabildi.

AKP de Özal'ın oğlunu “sahipsiz” bırakmadı. Kuzey Irak'ta müteahhitlik işleri yapması için önünü açtı.

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Uzun yıllar bankacılığın her kademesinde yer almış olan Betil, sektörden elini ayağını çektikten sonra, sanayi, enerji ve finans şirketlerine danışmanlık hizmeti veriyor.

Eğitim sektöründe yenilikçilik peşinde koşuyor.

Geçtiğimiz çeyrek asırda; ENKA Okulları'nın, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın İzmir Işıkkent Okulu'nun temellerini attı.

Öğretmen Akademisi Vakfı'nı kurdu, merkezi Cenevre'de olan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu'nda Türkiye'yi temsil etti.

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Vehbi Koç Vakfı'nın desteğiyle 1995 yılında Suna Kıraç liderliğinde faaliyete geçen “Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı”nın (TEGV) kurucu başkanı oldu…

TEGV bünyesinde iş dünyasının önde gelen isimlerinin bağışlarıyla, mahallelerde 7-14 yaş arasındaki çocuklara okul dışı eğitim programları uygulayan “Eğitim Merkezleri” açıldı.

1999 Marmara Depremi sonrasında Kocaeli'nde kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG) yönetiminde yer aldı.

TEGV'nden 2002'de ayrıldı. Üniversiteli gençleri sivil toplum hayatına hazırlayan “Toplum Gönüllüleri Vakfı”nı (TOG) kurdu.

Kendisini “modern dilenci” olarak tanımlayan Betil, TOG'a 2019 yılında 124 üniversitede üstlendiği bin 933 projeye, 21 milyon 188 bin 967 TL kaynak sağladı.

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Senegal ve Gambiya'da temiz suya erişimi ve tarımı desteklemek üzere kurduğu “Sen De Gel Derneği” 2012-2019 döneminde toplam 1 milyar 963 bin 701 dolarlık proje gerçekleştirdi.

463 bin 389 Afrikalı bu projelerden yararlandı.

“4.25 dolara bir insanın hayatının değiştiğini gördüm” diyor.

Rakamlardaki kuyumcu titizliği gözünüzden kaçmamıştır.

Mesele bu işte; şeffaflık, hesap verebilirlik ve güvenilirlik.

Gerisi süsleme sanatı!

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Getirilen 4+4+4 eğitim sistemini, “Başörtülü kız çocuklarını ilkokul seviyesinde okulların dışına çıkardı” diye eleştirmişti.

“Yeter ki kız çocukları okusun, başörtülü de gidebilsinler” diyordu.

10 yaşında kız çocuğunun başörtüsüne itirazı yoktu; okulların ibadethane olmasına itiraz etti.

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Betil, Gezi Direnişi sırasında, Eskişehir'de polislerin katlettiği Ali İsmail Korkmaz adına kurulan vakfı destekledi.

Güpegündüz sokak ortasında katledilen gazeteci Hrant Dink adına kurulan vakıfta görev aldı.

27-28 Mayıs günlerinde Hrant Dink Vakfı Başkanı ve Hrant'ın eşi Rakel Dink'e 2 kez aynı e-mail adresinden “ölüm tehditleri” savruldu.

İçişleri Bakanlığı tehditlerin yapıldığı elektronik postanın izine Konya'da ulaştı…

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Türkiye'de kaşınan ırkçılık ile Amerika'da gözaltına alındığı sırada bir siyahi vatandaşın öldürülmesi hangi iklimin ürünü dersiniz?

Minnesota Eyalati'nde bir ABD polisi, George Floyd'un “Nefes alamıyorum” çığlıklarını duymadı: Boğdu!

Amerika'da bu olay üzerine büyüyen protestolar;

İngiltere'ye, Almanya'ya, Danimarka'ya yayıldı.

Ateş düştüğü değil, her yeri yakıyor!

Betil ile bunları konuştuk.

Devam edeceğim…