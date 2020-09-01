Ekim 2008 sonrası ödenen primlerin emekli aylığına etkisi

1 Haziran 1995 tarihinde 4/a kapsamında sigorta başlangıcı olan 1974 doğumlu kadının prim günü ve hizmet süresi dolmuş durumda, emeklilik yaşı 52 görünmekte. Daha önce SGK primleri tavandan ödenmiş, 31 Mart 2020'de işten ayrılmış. Bundan sonra bulacağı işte brüt maaş tavan tutarın altında kalırsa, emekli maaşını düşürür mü? Örneğin, yüzde 50 altında kalırsa, emekli maaşına etkisi ne olur? Bununla ilgili bir hesaplama kuralı var mıdır? İsmi saklı

Sorunuzun yanıtı çok teknik ve uzun bir açıklamayı gerektiriyor. Bundan sonraki süreçte üzerinden prim ödenecek kazançların emekli aylığına etkisine ilişkin ancak şöyle özet bir bilgi verebilirim. Sigorta başlangıcı 2000 öncesinde olanların emekli aylığı, 2000 öncesi, 2000-Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası prim günleri için hesaplanacak üç ayrı kısmi aylığın toplamından oluşuyor. Önce, 2000 öncesi dönemin tam aylığı, gösterge ve katsayı sistemine göre; 2000-Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası dönemlere ilişkin tam aylıklar, bu dönemlerdeki prime esas kazançların güncellenmiş tutarının aylık ortalamaları, toplam prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranlarıyla çarpılarak hesaplanıyor. Hesaplanan bu tam aylıklar, söz konusu dönemlerdeki prim gün sayılarının, toplam prim gün sayısına olan oranlarına göre kısmi aylığa dönüştürülüyor. Üç ayrı kısmi aylığın toplamı da emekli aylığını oluşturuyor. 2000 öncesi, 2000-Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası dönemdeki prime esas kazanç tutarları ile prim gün sayıları ve bunların toplam prim gün sayısına oranı emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. Bundan sonraki süreçte üzerinden prim ödenen kazanç tutarları, Ekim 2008 sonrası döneme ilişkin kısmi aylığı etkiler. Bu dönemin mevcut prime esas kazanç ortalamasını aşağı çektiği ölçüde emekli aylığı olumsuz etkilenir.

Hangi şartlarda isteğe bağlı emekli olabilirim?

1 Ağustos 1968 doğumluyum. 11 Ocak 1993'te devlet memuru olarak göreve başladım. 1410 gün 4/c prim günüm bulunmaktadır. Ayrıca bir ilin ticaret odasında çalışmamdan dolayı oda sandığına yatırılan 1226 gün primim ve 90 gün de 4/a prim günüm bulunmaktadır. Ticaret odası çalışmam da birleştirildiğinde toplam prim gün sayım 2726 gün oluyor. İsteğe bağlı emeklilik için başvurduğum takdirde, hangi şartlarda emekli olabileceğim hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim.

İsmi saklı

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyerek 5400 prim günü ve 56 yaş şartlarıyla 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olabilirsiniz. 56 yaşınız prim gününden önce dolacağından, 5400 prim gününü tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız.