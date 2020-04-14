Hem emekli hem yetim aylığı alanın bayram ikramiyesi

Daha önce EYT'liydim. Artık yaşı da doldurdum ve SSK statüsünden emekli oldum. Bu ay ilk bayram ikramiyem de hesabıma yatmış. Ayrıca vefat eden Emekli Sandığı emeklisi babamın maaşını da annemle birlikte paylaşarak alıyorum. Babamdan da ikramiye alabiliyor muyum? Neslihan Günay

Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara, en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden bayram ikramiyesi ödeniyor. Örneğin, hem emekli aylığı hem dul veya yetim aylığı alana sadece en fazla ödeme imkânı veren emekli aylığı dosyası üzerinden ikramiye ödeniyor.

Babanızdan bağlanan aylığın oranı yüzde 30 olmalı. Buna göre, kendi emekli aylığınızı tamdan aldığınızdan 1.000 TL, babanızdan yetim aylığını yüzde 30 oranında aldığınızdan 300 TL ödeme imkanı veriyor. Yasa gereği, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacağından, sadece kendi emekli aylığınıza bağlı olarak 1.000 TL ikramiye alırsınız. Babanızdan bağlanan yetim aylığından dolayı bayram ikramiyesi alamazsınız.

Kısa çalışma ödeneğinde son 60 gün koşulu

Kısa çalışma ile ilgili yazınızı okudum. Bir konuda sizden bilgi almak istiyorum. AVM personeliyim. Ayın 18'inde firma kendisi ay sonuna kadar izin verdi, ay sonundan itibaren de mağazalar kapandı. Bu süreçte rahatsızlığımdan dolayı doktor 3 gün rapor verdi. Çalıştığım işyerinde 5 yıllık personelim. Son 60 gün diye bir şart var. Şimdi bu süreçte ben kısa çalışma ödeneğinden faydalanabiliyor muyum?

A. Osman Taşdan

İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için aranan koşullardan biri olan son 60 gün koşulu, son 60 günde prim ödeyerek sürekli (kesintisiz) çalışmış olmayı gerektirmiyor. Son 60 günde hizmet sözleşmesine tabi olmayı gerektiriyor. Diğer bir deyişle, arada kullanılmış izin ve rapor süreleri olsa da son 60 gün hizmet sözleşmesinin devam etmiş olması yeterli oluyor. Bu bağlamda, son 60 gün içinde işveren tarafından verilen izin ve kullandığınız rapor süreleri hizmet sözleşmenizi kesintiye uğratmadığından kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilirsiniz.

Asgari ücret artışının işsizlik ödeneğine etkisi

Taşeron firmada asgari ücretle temizlik işinde çalışırken 16 Ekim 2019 tarihinde işten çıkarıldım. İşsizlik parasına başvurdum, maaş 1.015,59 lira. 2020 de üç aydır aynı parayı alıyorum. Yılbaşında asgari ücrete zam geldi. Gazetede okudum, 1.177 lira olmuş. Üç aydır 1.015,59 lira alıyorum. Bu farkı niye alamıyorum, bana bir yol gösterir misiniz? Raşit Karabakan

İşsizlik maaşının (ödeneğinin) hesabında, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. Aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşmamak üzere, 4 aylık brüt kazancın aylık ortalamasının yüzde 40'ı işsizlik maaşı olarak ödeniyor. İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor. İşsizlik maaşı son 4 aylık kazanç ortalamasına göre hesaplandığından, asgari ücretteki 2020 yılı artışı, asgari ücret üzerinden işsizlik maaşı almakta olanların maaşlarını artırmıyor. 1.177 lira, 2020 yılında işsiz kalıp işsizlik maaşı almaya başlayacak asgari ücretlilerin alacağı tutar olup, asgari ücretteki artış, işsizlik maaşınızın artırılmasını gerektirmiyor.