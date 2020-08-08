Temmuz ayında vefat eden ikramiyeye hak kazanır mı?

Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu. Annem 25 Temmuz 2020'de vefat etti. 26 Temmuz maaşını hak ediyor mu (en azından 25 günlük)? Ayrıca bayram ikramiyesini hak ediyor mu? Hüseyin Yaşlı

Sigortalı veya hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, SGK'ca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödeniyor. Ölüm halinde, sigortalı ve hak sahiplerine ölüm tarihine ait ödeme döneminde peşin ödenen gelir ve aylıklar geri alınmıyor.

26 Temmuz 2020 tarihinde hesaba yatan dul aylığı, 26 Temmuz-25 Ağustos 2020 ödeme dönemine ait olduğundan, 25 Temmuz 2020 tarihinde vefat eden anneniz 26 Temmuz'da yatan aylığı hak etmiyor.

Bayram ikramiyesi için, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir veya aylık alıyor olmak gerekiyor. Kurban bayramı Temmuz ve Ağustos aylarının içinde olmakla birlikte, anneniz temmuz-ağustos döneminde aylık alıyor olmadığından, bayram ikramiyesini de hak etmediğini değerlendiriyorum.

Emekli aylığı haczedilebilir mi?

Emekli aylığı yasal olarak haczedilebilir mi? Edilirse ne miktarda olur? Edilemez ise şahsa ait herhangi bir menkul ve gayrimenkul de yok ise bu durumda hapis ile cezalandırılır mı? Hurşit Balta

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93. maddesine göre, emekli aylıkları SGK alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemiyor. Emekli aylığının haczedilmesine ilişkin taleplerin de borçlunun muvafakatinin bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilmesi gerekiyor. Buna rağmen emekli aylığına haciz uygulanması halinde, icra müdürlüğüne haczedilmezlik itirazında bulunup, emekli aylığına konulan haczin kaldırılması talebinde bulunmak gerekiyor. Ancak maaş ödenen bankaya, kullanılan kredinin geri ödemesine ilişkin olarak kesinti yapılacağına ilişkin taahhüt verilmiş ise banka yasal olarak bu kesintiyi yapabiliyor.

Şahsa ait menkul ve gayrimenkul yoksa hapis ile cezalandırılması söz konusu olmaz. Ancak mal beyanında bulunulmaması halinde, mal beyanında bulununcaya kadar (üç ayı geçmemek üzere) tazyik (zorlama) hapsi söz konusu olabiliyor.