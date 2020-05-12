Böylesi görülmedi

Şaşkınım…

Görülmüş olay değil…

Sürecin ilk başından beri olağanüstülük taşıdığını görüyordum; ancak bu aşamaya ulaşacağını tahmin edemezdim…

Yargıcından savcısına tanıdığım herkese sordum. “Acaba” dedim, “Ben mi yanılıyorum?” 33 yıllık gazetecilik hayatımda böylesi yargıyla ilk kez karşılaşıyorum…

Sorduğum hukuk insanları da benim ile aynı görüşte:

-“Hukuk geleneğinde rastlanmaz…”

-“İstisnai bir durum…”

-“Hiç sıradan değil…”

Yüzlerce iddianame okudum, defalarca yargılandım ve böylesini hiç görmedim!

Barışların iddianamesinden bahsediyorum…

Şaşkınlığım, iddianamenin altındaki “imzalardan” kaynaklandı.

Üç “imza” var:

Biri soruşturmayı yürüten savcı; ki bu alışılagelmiş/ normal durum.

Hayretimin sebebi diğer iki imza:

İmzalardan biri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili'ne ait!

İmzalardan diğeri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na ait!

Hukukçulara işte bunu sordum; “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu ‘iki imzanın' birlikte yer aldığı iddianame var mı?” Yok…

Konu şu… İstanbul Başsavcı Vekili'nin iddianamede imzası var. Genellikte savcıların yazdığına -hiyerarşik olarak- başsavcı vekili “görüldü parafı” koyar ki, bunu da UYAP üzerinden elektronik olarak atar ve kimse pek görmez.

Bu iddianamede farklı: Başsavcı vekili -bunca işi arasında- iddianame yazıyor! Ve İstanbul Başsavcısı ise, (UYAP üzerinden yapması gerekirken) “görüldü” parafı atıyor.

Her iki savcının da makamlarını göze sokar gibi iddianame altına koymaları alışık hâl değil. Öyle ki… Koskoca FETÖ Çatı İddianamesi'nde tek savcının imzasını gördük!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın protokoldeki yeri, İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sonra gelir. Görevi, temsilidir-idaridir; savcılığın verimli, uyumlu, düzenli çalışmasını sağlamak, iş bölümü yapmaktır… Yani… 18 milyonluk şehrin başsavcısı ve başsavcı vekili bir iddianameyi yazacak-okuyacak pek zaman bulamaz.

O halde… İddianamelerde hiç rastlanılmayan çok yetkili “iki imza” bize ne anlatmak istiyor?

GÖRÜŞ FARKLILIĞI

Soruşturmada bulunmayan…

Tek bir ifade almayan…

İstanbul Savcılığı'nın en tepe mevkiinde bulunan başsavcı vekili iddianameye neden imza koymak zorunda kaldı? Yetmezmiş gibi başsavcı da “görüldü” imzasını niçin göstermek zorunda hissetti? Mesaj kaygısı mı var?

Geniş kapsamı olmayan, hiç de çetrefili bulunmayan üç-beş gazetecinin yargılandığı davaya İstanbul savcılığının iki tepe ismi neden “imza” koyar?

Barışların davası başından beri olağanüstülük taşıyor. Bunca gazetecilik tecrübemle yazıyorum; konu MİT şehidi haberi olamaz!

Mecliste örtülü af yasası görüşülürken “Barışlar yararlanmasın” diye saat 03.00'te “MİT suçları” kapsam dışı bırakıldı.

Buna rağmen MİT Kanunu 27/3 ile Barışları hapiste tutamazlardı. Dosyaya hemen TCK 329/1 maddesi eklendi. Böylece sadece bir “suçtan” iki ceza çıkarılmadı; “suç” ağır cezalık hale getirilerek görevlendirilmiş “özel yetkili” ağır ceza mahkemesine gönderildi! Aksi durumda normal asliye ceza mahkemelerinden birine gidecekti dosya…

Hep zorlama var.

Keza:

MİT Kanunu 27/3 ile yargılanmasını isteyen soruşturmayı yürüten savcı ile, ek olarak TCK 329/1 ile yargılanmasını isteyen diğer “iki imza” sahibi başsavcılar arasında görüş farklılığı mı çıktı?

Bu alışılmadık yüksek makamlardaki “imzaların” başka anlamı var mı? Neler oluyor?

BİR SIR VAR

Ortada normal olmayan hukuki durum var.

İstanbul Başsavcısı…

İstanbul Başsavcı Vekili…

Böylesine önemli mevkide bulunan başsavcılar, -tekrarları saymazsak 10 sayfalık- çok zayıf bir iddianamede kendilerini göstermeye neden ihtiyaç duydu?

Bakınız: Olay ile delillerin bu kadar isabetsiz ve ilişiksiz olduğu iddianame az görülmüştür. “MİT şehidinin yaşını

yazdılar” diye

iddianame mi olur? Cenaze fotoğrafının kim tarafından çekildiği belli olmasına rağmen ısrarla “gizlice çekildi” deniyor! Sputnik Radyo'da kamuya açık kitap röportajı için “sır görüşme” diye yazıyor iddianamede! Bütün Manisa'nın davet edildiği, çelenk gönderilen cenazenin gizliliğinden bahsediliyor. Olmayan Anayasa Mahkemesi kararına atıf bile var…

Böylesine zayıf iddianamede çok yetkili “iki imza” neden yer aldı? Güçlü makamlardaki “imzalar”, bu dosyanın yargı sürecini etkilemez mi? Büyük endişe doğurmayacağını kimse iddia edemez…

İstanbul Başsavcısı ve İstanbul Başsavcı Vekili bu dosya için makamlarını neden kuşkulu hale soktu?

Bu davada büyük sır var…