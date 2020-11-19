Müjdeler olsun, Covid-19’un ilacını bulduk!..

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 rakamlarını (!) toplumla paylaştığı turkuvaz tablo, Hipokrat yeminine sadık kalmakta direnen saygın bilim insanlarını isyan ettirdi.

Örneğin değerli Prof. Ahmet Saltık, “Günlük hasta sayısı diye uydurulmuş, dünyada benzeri olmayan bir veriyi paylaşmayı reddediyoruz. Bulaşıcı hastalık diye gizlenip, bu tabloya eklenmemiş eksik ölüm sayısını vermeyi reddediyoruz. Halk sağlığı uzmanlarının bile incelediklerinde bir sonuca ulaşamadıkları tabloyu yayınlamayacağız” dedi.

Gerçeğin adresi TELE-1 Televizyonu ise “Yalana alet olmayacağız” sloganıyla, bundan böyle Sağlık Bakanlığı'nın turkuvaz veri tablosunu ekrana getirmeyeceklerini, sadece rakamları alt yazı ile geçeceklerini duyurdu.

Tabip odaları da benzer tepkiler gösterdi…

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Peki Bakanlık, neden gerçek rakamları gizleme ihtiyacını duyuyor?

Bazı uzmanlar “Ekonominin içinde bulunduğu kriz nedeniyle, yaz aylarında turistlerin gelmesi için böyle bir perdeleme çabasının olabileceğini, ancak mevsim geçtikten sonra hâlâ bu anlayışta ısrar etmenin bir anlamının kalmadığını” belirtiyorlar.

Daha gerçekçi olanlar ise çarpıcı bir cevap veriyorlar:

“Salgınla mücadelede başarılı olunduğu algısını yaratmak için!..”

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Ama bu yöntemi benimseyip halktan gerçekleri saklayanlar, madalyonun öbür yanını unutuyorlar.

Zira vahim tablo gizlenip, rakamlar düşük gösterildikçe, toplumun salgını önemseme ve önlemlere uyma oranı da düşüyor. Böylece Bakanlık, kendi eliyle zorlu mücadeleye darbe indirmiş oluyor!

Ayrıca zihinlerde şöyle bir soru yer ediyor:

“Madem bizdeki salgın rakamları diğer ülkelere oranla çok düşük, o halde bu kısıtlamalar niye?..”

Yani neresinden baksanız, baştanbaşa yanlış bir anlayış…

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Aşı konusu da ayrı bir muamma…

Bakan Fahrettin Koca, aşıyı bulan ve yüzde 90'ların üzerinde başarı elde ettiklerini açıklayan BioNTech firmasının sahiplerinden Prof. Uğur Şahin'le konuştuğunu söylüyor ama yeterli dozda aşı almak için gereken protokolü imzalamaya hazır olduklarını belirtmiyor.

Ankara'dan gelen bilgilere bakılırsa Bakanlık, daha ucuz olacağı için, ülkemizde de üçüncü faz denemeleri sürdürülen gizemli Çin aşısı üzerinde duruyor.

Diyelim ki o da olmadı ve henüz grip aşısını bile 65 yaş ve üzerindekilere yetecek dozda getirtemeyen Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısını temin etmekte gecikti…

Böyle bir durumda sakın telaşlanmayın…

Saray Başdanışmanının önerdiği adaçayı ve ebegümeci karışımı ne güne duruyor?..